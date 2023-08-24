Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan: Fuarlar Denizli'nin kalkınmasına katkı sağlıyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli ihracatının artmasında ve şehrin kalkınmasında fuarların önemli katkı sağladığını belirterek, "Fuar yelpazemizi çeşitlendirmek, geliştirmek ve büyütüp genişletmek istiyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, EGS Park Fuar Alanında düzenlenen tekstil ve hazır giyim makineleri fuarının açılışına katıldı. Açılışta tekstil sektörünün önemine değinen Başkan Erdoğan, tekstilin kentin can damarı olduğunu ve 7 gün 24 saat çalışmayla çalışkan bir şehir olmalarında tekstil fabrikalarının katkısının büyük olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız bu fuarda örnek girişimlerden biridir. Fuarlar, Denizli Ticaret Odası olarak bizim için çok önemli. Her yıl yüzlerce üyemizi, devlet desteğiyle yurt içi ve yurt dışında farklı sektörlerdeki ulusal ve uluslararası fuarlara gönderiyoruz. Bundan sonra çok daha farklı sektörlerde bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar düzenleyerek, bu yöndeki girişimleri destekleyip önlerini açmak, daha farklı ürünlerimizi göz önüne getirmek düşüncesi ve çabası içindeyiz. Fuar yelpazemizi çeşitlendirmek, geliştirmek, büyütüp genişletmek istiyoruz" dedi.

"Farklı sektörlerde yeni fuarlar da yapacağız"

Fuarların, ülke ve Denizli adına çok önemli olduğu ve önümüzdeki dönemlerde katılacakları fuarlar hakkında da bilgiler veren Başkan Uğur Erdoğan, "Fuarlar, ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli; bizim için de öncelikli. Bu çerçevede önümüzdeki aylarda yine çok sayıda organizasyona imza atacağız. 26-29 Eylül'de İtalya'da Verona Marmomacc Mermer Fuarı'na 30 kişilik heyetle katılacağız. 2-4 Ekim'de Automechanika Dubai Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı'na 30 kişilik bir heyetle gideceğiz. 7-11 Ekim'de Köln'de Anuga Gıda Fuarı var; oraya da 40 kişilik bir heyetle katılacağız. 13-16 Kasım'da Uluslararası Medikal Ekipmanlar ve Tıp Endüstrisi Fuarı olan Medica Düsseldorf var; bu fuara sektördeki üyelerimizden oluşan 25 kişilik bir heyet göndereceğiz. 04-07 Aralık'ta yapı ve inşaat teknolojileri alanında Orta Doğu'nun en büyük ve en etkili fuarı olan The Big 5 Global Dubai yapılacak; odamız bu fuarda da 55 kişilik bir heyetle yer alacak. Gördüğünüz gibi aylar öncesinden çok sayıda fuarın organizasyonunu tamamlamış durumdayız. Yatırımcılarımızın kendilerini geliştirmeleri, ihracat ve iş hacmini artırmaları için fuarları sektörlerimize ivme kazandıran organizasyonlar olarak görüyoruz ve önemsiyoruz" diye konuştu.

"İyi ve bereketli bir fuar, güzel bir gün diliyorum"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Ege'nin sektörel vitrini olan bugünkü fuarımızın da Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sektörün en büyük firmaları ve ziyaretçileri ile bu çabamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fuarda 18'i Denizli'mizden 72 katılımcı firmanın 150'den fazla marka ve ürünü tanıtılıyor. Avrasya'nın en büyük katılımlı fuarının sektörümüz ve şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra çok daha farklı sektörlerde bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar düzenleyerek, bu yöndeki girişimleri destekleyip önlerini açmak, daha farklı ürünlerimizi göz önüne getirmek için çalışıyoruz. Fuar yelpazemizi çeşitlendirmek, geliştirmek, büyütüp genişletmek istiyoruz. Bu yılki ihracat hedefimize ulaşmamızda da bu tür organizasyonların önemli bir katkısının olacağına inanıyorum. İyi ve bereketli bir fuar, güzel bir gün diliyorum" ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından Başkan Erdoğan ve protokol üyeleri, kurulan stantları gezdi. - DENİZLİ