Üye Girişi
Haberler

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

Güncelleme:

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Denizlili kadınların ekonomide ve toplumsal hayatta sergiledikleri çalışkanlık, azim ve girişimciliklerinin Türkiye'nin kalkınmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

DENİZLİ(İHA) – Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, Türk kadınlarının ve özellikle de Denizlili kadınların, ekonomide ve toplumsal hayatta sergiledikleri çalışkanlığının, azmin ve girişimciliğinin altını çizerek, onların bu özelliklerinin Türkiye'nin kalkınmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, "Denizli'mizin kadınları gerek iş dünyasında gerekse toplumsal hayatta gösterdikleri mücadeleci ruh ve çalışkanlıklarıyla, hepimiz için birer ilham kaynağıdır. Onların bu asla yılmaz azmi ve girişimci ruhu, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişiminde lokomotif rol oynamaktadır. Denizli olarak, kadınlarımızın iş dünyası başta olmak üzere hayatın her alanında elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Denizlili kadın girişimcileri hep destekledik"

Başkan Erdoğan ayrıca Denizlili kadınların, geleneksel el sanatlarından teknolojiye, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda sergiledikleri girişimci ruhları ve başarıları ile hem yerel hem de ulusal ekonomiye büyük katkılar sağladıklarını da vurguladı. Erdoğan, "Kadınlarımızın iş dünyasındaki varlıkları sadece ekonomik değere dönüşmekle kalmıyor aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da toplumumuzu zenginleştiriyor. Denizli Ticaret Odası olarak, Denizlili kadın girişimcileri hep destekledik, her zaman desteklemeye de devam edeceğiz. İş dünyasında kadınların sayısının artması ve etkin roller üstlenmeleri için geliştirilen projelerle kadınların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefledik. Her zaman her şartta hep yanlarındayız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Denizli Kadın Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Denver Nuggets Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns Toronto Raptors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor kim elendi? 7 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 7 Mart Perşembe 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 7 Mart Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 19. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 7. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 8 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title