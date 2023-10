Denizli Ticaret Odası Ankara'da Emlak Piyasası Sorunlarını Ele Aldı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Ticaret Bakanlığı'nın organizasyonuyla Ankara'da emlak piyasasının sorunlarının ve buna yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıya katıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın organizasyonuyla Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın başkanlığında, emlak piyasasının sorunları ve buna yönelik çözüm önerileri ele alındı. Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nın toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmeye, DTO'nun ilgili meslek komitelerindeki üyelerini ve odayı temsilen DTO Meclisi'nin Katip Üyesi Volkan Gürsoy katıldı. DTO'nun konut ve işyeri yapı kooperatifleri ve gayrimenkul danışmanlığıyla iştigal eden üyelerin yer aldığı 13'üncü Meslek Komitesi'nin üyesi Gürsoy, oldukça verimli bir görüşme olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün başkentteki toplantısını değerlendiren DTO Meclisi'nin Katip Üyesi ve DTO 13'üncü Meslek Komitesi'nin üyesi Volkan Gürsoy, şunları söyledi: "İlgili taşınmaz ticareti maddelerindeki yönetmelik değişiklikleriyle, 1 Kasım itibarıyla sarı sitelerdeki taşınmaz ilanlarında yeni bir düzenlemeye gidilecek. Sahte ilanların ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, ilanı giren gerek mal sahibi gerekse yetki belgesi bulunan emlakçı, e-devlet doğrulamasıyla işlem yapabilecek. Bu şekilde doğrulanmış ilanlar ile, satışlardaki fiyatlarda ortaya çıkan köpüğün önüne geçilmesi düşünülüyor. Aksi durumda bölgesel çalışmanın getirdiği fiyat endeksinin dışında kalan gerçeklikten uzak ilan kimin ise yüklü bir para cezası ile karşılaşacak. Bununla ilgili olarak bugüne kadar 554 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza yazılmış. Kira artışları ile ilgili görüşmemizde, fahiş kira artışı tespitinde sektörün ve çalışanlarının sorumlu olmadığını, artışın yüksekliğinin maliyeye verilen kira beyanları ile daha verimli kıyaslanabileceğini ifade ettik. Artık bu konu tamamen iki bakanlığın ortak çalışması sonrasında tespit edilecek" dedi.

"Gayri resmi çalışanlar hakkında katı yaptırımların getirilmesini istedik"

Volkan Gürsoy, şu sözleri kaydetti: "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin denetimi ile staj konusunda ise bu alanda 1500 personel alımının açıldığını, bununla birlikte denetimlerin sıklaştırılacağı, stajın da alt işletme sözleşmesinden çıkarılarak bölgedeki devlet eğitim birimlerinden birine verileceği anlatıldı. Odamızın ilgili komite görüşü olarak talebimiz, bakanlık nezdinde ülke genelinde kamu spotu yayınlattırılması, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi TTBS portalından iş yeri açma ruhsatı talebi alınması, ihbar hattının açılması, taşınmaz ticareti işletmesinde kullanılan araçların genel gider masraflarında gösterilebilmesi, doğru taşınmaz satış bedeli konusunda odamıza eksperlik verilmesi talebimiz, belediye beyan değerlerini çevre şehircilik ile bakanlığın yeniden görüşmesi ve tapu harçlarının bu çerçevede yenilenmesi oldu. Ayrıca sektörel internet sitelerindeki fahiş ilan bedelleri ile merdiven altı ya da ayakçı emlakçılık dediğimiz gayri resmi çalışanlar hakkında katı yaptırımların getirilmesini istedik."

"Sektörlerimizin her zaman yanındayız"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise "Üyelerimizin ve sektörlerimizin sorunlarının ilgili makamlara iletilmesi ve çözüm bulunması için her daim teyakkuzdayız; her türlü girişimde bulunuyoruz. 13'üncü Meslek Komitemiz, sektörlerindeki yeni sorunlar ve çözümüyle ilgili uzun bir süredir önemli bir çalışma yürüttü. Öncelikle şehrimizdeki ilgili makamdaki kamu görevlileriyle görüştürdük ve onlara gündemlerindeki konuları ve çözümüne yönelik fikirlerini ilettiler. Sonrasında da çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve bakanlıklarla temasa geçtik. Bu çerçevede, Ticaret Bakanımızın yardımcısıyla bir araya geldiler. Orada da görüşlerini ifade ettiler. Ankara'daki toplantı için ilgili sektördeki konulara hakim bir üyemizi, DTO Meclis Katibimiz Volkan Gürsoy'u görevlendirdik. Odamızın ve üyelerimizin görüşlerini, başkentte bizzat dile getirdi. Oldukça verimli bir toplantıydı. Teşekkür ederiz. Bu konudaki çabamız aralıksız devam edecek. Üyelerimizin her zaman yanında olacağız" dedi. - DENİZLİ