Denizli Ticaret Odası, Almanya'daki Baskı Teknolojileri Fuarı'na katıldı

Denizli Ticaret Odası ve ilgili sektörlerdeki üyelerinden oluşan 28 kişilik heyetle sektörde dünyanın en büyük fuarı olan Almanya'nın Messe Düsseldorf Fuar Alanı'ndaki Uluslararası Baskı Teknolojileri, Kağıt, Matbaa ve Medya Fuarı Drupa 2024'e katıldı.

Son teknoloji ürünlerin sergilendiği Uluslararası Baskı Teknolojileri, Kağıt, Matbaa ve Medya Fuarı Drupa Düsseldorf 2024'te, 1.648 firma stant açtı; 302 lansmanda, 5.537 farklı ürün ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. DTO heyeti, sektördeki son teknoloji ürünler, ekipmanlar ve makineler hakkında incelemelerde bulundu. Firmaların yetkililerinden ayrıntılı bilgi aldı.

Başkan Erdoğan: Fuarlarla ilgili organizasyonlarımız devam edecek

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyonlarıyla ilgili olarak "Denizli Ticaret Odamızın 17'nci ve 27'nci Meslek Komitesindeki üyelerinden oluşan 28 kişilik fuar heyetimiz, Drupa Düsseldorf 2024 Fuar Alanı'ndaki firmaları tek tek ziyaret ederek sektörlerindeki yenilikleri ve fuarı istişare etti; odamızın organizasyonları ve faaliyetlerini anlattı. Stantları gezerek firmaların yetkililerinden fuar ve sektörle ilgili görüşlerini aldı, başarılar diledi. Üyelerimizden ilgi oldukça bizim de oda olarak yurt içi ve yurt dışında uluslararası bu tür organizasyonlarımız ve desteklerimiz kesintisiz devam edecektir. Fuarlar, üyelerimizin sadece ufuklarını açmakla kalmıyor aynı zamanda KOBİ'lerimizi de ihracata özendiriyor. Buralardaki iş görüşmelerinde kurdukları bağlantılarla işlerini ve sektörlerini de geliştiriyorlar" diye konuştu. - DENİZLİ