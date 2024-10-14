Denizli Teknik Tekstil Merkezi, İzmir'de gözde oldu

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurduğu Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM), Fuar İzmir'de büyük ilgi gördü. DTO'nun merkezdeki makineleri sergileyip ziyaretçileri uygulamalı bilgilendirdiği konsept, en çok ziyaretçi alan stant oldu.

DTO'nun Denizli OSB'deki DTTM, tüm Türkiye'ye hizmet veren bir teknoloji üssü haline geldi. Merkez, kendisini tanıtmak üzere en son 9-11 Ekim arasında, Fuar İzmir'de boy gösterdi. Fashion Home İzmir - 1. Ev Tekstili Fuarı, Fashion Tech - 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri Fuarı ile Fashion Prime - 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın birlikte yapıldığı alanda, DTTM'nin uzman ekibi merkezdeki son teknoloji makinalarla yer aldı. Dev bir tesis haline gelen merkezde verilen hizmetler, fuardaki ziyaretçilere tanıtıldı. Merkezden destek alarak prototip ürünler elde eden ve bunları ticarileştiren firmaların yetkilileri ile DTTM'nin uzmanları, bugüne kadar neleri başardıkları ve merkezden yaralanmak isteyenlere ne tür imkanlar sundukları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Cihazları tanıttılar

DTTM Sorumlusu Yüksek Tekstil Mühendisi Ozan Parer, plazma teknolojisi ile akustik karıştırıcının çalışma prensibini ve nerelerde kullanılabildiğini açıkladı. DTTM'deki plazma teknolojisiyle, kumaşlara farklı fonksiyonlar kazandırılabildiğini belirten Parer, "Örneğin, kumaşlara su emicilik ve su iticilik özelliği verebiliyoruz. Bu işlemleri yaparken de su ve kimyasal kullanmıyoruz. Büyük markalar, yasak kimyasallar listesini her geçen gün daha da genişletiyorlar. Onun için teknoloji de kendini bu yönde evirmek zorunda; artık su veya kimyasal kullanmadan ürün elde etmek gerekiyor. Dolayısıyla kullandığımız bu teknoloji, öne çıkan bir durum. Gazı elektrik akımıyla parçalayıp plazma denilen forma getirip iyon molekülünü kumaşla çarpıştırıyoruz. Bu sayede, kumaşın su iticiliğini veya emiciliğini artıyoruz. Su ve kimyasal kullanmadığımız için de çevre dostu yüksek teknoloji bir ürün haline getirmiş oluyoruz. Akustik karıştırıcımız ise üst düzey performanslı bir cihaz. Karıştırdığımız malzemelere yerçekiminin on katı kadar kuvvet uygulayabilen, katıyı katının içine sokabilen bir formda. Özellikle üstün performanslı ürünler geliştirilip elde edilmesi çalışmalarında çok faydalı. SİHA gövdelerinde kullanılan kompozit ürünlerin ham maddelerini burada sentezleyebiliyorsunuz ve istediğiniz kompoziti hazırlayabiliyorsunuz" dedi.

"Merkezimizde, yeni bir yara örtüsü geliştirdik"

Geleneksel tekstil ürünlerinin yanında Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında nano üretim alanında da ürün geliştirdiklerini anlatan Arp Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi Tekstil Mühendisi Ülkü Arpaç, "Nano ürün elde etme esnasında DTTM'de bulunan elektrospinning cihazını kullanıyoruz. Bu cihaz, çok fonksiyonlu; o nedenle de çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Biz kendimize medikal alanı seçtik ve Denizli OSB'deki bu merkezimizde yeni bir yara örtüsü geliştirdik. Yaptığımız ürünle, yaralarda enfeksiyon kapma riskini önlüyoruz ve hızlı iyileşmesini sağlıyoruz. Ürünümüz, veterinerlik alanında kullanılmaya başlandı; iyileştirilemeyen yaraları bile hızla iyileştirebildiğini gördük. Bu da bizi çok sevindirdi. Gerek cilt yaralanmalarında gerekse vücudun içindeki yaralarda kullanılabilir bir potansiyele sahip; aynı zamanda da kanamayı hızlıca durdurup hızlı müdahale edebilmeye imkan tanıyor. Ayrıca farklı alanlarda uygulamaya yönelik ürünlerimizle ilgili de ARGE çalışmalarımız var ve devam ediyor. Kozmetik ile ilgili koruyucu tekstiller üzerine de çalışmalarımız var" diye konuştu.

"DTO'nun ve DTTM'nin bizlere çok büyük desteği var"

Ticari faaliyetlerini de yürüttükleri tek kullanımlık ürünleri hakkında konuşan Dizayn Medikal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi Özcan Çırak, "Klasik çarşaf, nevresim, yastık kılıfları ve yastıklarını tek kullanımlık hale getiriyoruz. Bunun yanında tek kullanımlık bornoz da ürettik. Teknik tekstil proseslerimizde, Denizli Ticaret Odamız ve Denizli Teknik Tekstil Kümesi'nin bizlere inanılmaz bir desteği var; bunu asla inkar edemeyiz. Bir grup çalışmasıyla elimize geçen ürünlerdi bu anlattıklarım. Tek kullanımlık havlu ve bornozlarla, yıkama maliyetini, kimyasal deterjan kullanımını ve taşıma maliyetini ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca ürünlerimiz, geri dönüşümlü. Böylece, birçok şekilde avantajlı bir ürünü kullanıcılara sunuyoruz. Kumaşımızın su emiciliği yüksek; istersek su iticilik özelliği de verebiliyoruz. Bunun yanında yine kümemizle beraber geliştirdiğimiz ve bitkisel yağlarla zenginleştirdiğimiz yeni bir ürünümüz daha var. O ürünümüz ise şu anda ARGE aşamasında. Kasım ayında Almanya'da gerçekleştirilecek fuarda, Denizli Ticaret Odamız ile bunu tanıtacağız. Çalışmalarımızı Denizli Teknik Tekstil Kümesi'nin bize vermiş olduğu teorik ve akademik bilgi ile harmanlayıp tek kullanımlık battaniye üretimine de başladık. Bu battaniyenin yanında savaşta, acil servislerde ve afetlerde kullanılacak bir hipotermi battaniyesi de ürettik. O da özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda bireylerin üstüne örtülüp vücut ısısını koruyacak türde özel bir ürün. Kısacası, Denizli Teknik Tekstil Merkezimizin de sayesinde, tüm tekstil ürünlerini yeniden ele alarak özel bir hale getirip tek kullanımlık olarak üretebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Su sütunu değeri 20 binin üzerinde olan özel bir kumaş ürettik"

Yatak koruyucu alezler ve teknik tekstille uğraşan bir firma olduklarını belirten Zeyd Tekstil'in Planlama ve ARGE Sorumlusu Burcu Elbistan, "Denizli Teknik Tekstil Merkezi'mizde su sütunu değeri 20 binin üzerinde olan yeni bir kumaş ürettik. Bunun termal iletkenliği de diğer kumaşlara göre çok daha yüksek. Su kaybı olmadığı için yakıt tanklarında veya çadır olarak kullanılabiliyor. Normal şartlarda herhangi bir kumaş üç saatte oda sıcaklığına düşerken bizim tasarladığımız bu çadırda sıcaklık sabaha kadar stabil bir şekilde duruyor yani değişmeden aynı kalıyor. Termal yalıtım sağlamanın yanında güç tutuşuyor ve anti küf ile mantar tutmama özelliği var; rüzgardan koruma gibi farklı özelliklere de sahip" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin her yerinden ilgi ve ihtiyaç duyan herkesi merkezimize bekliyoruz"

Merkezlerinin aynı çatı altında konuşlandırdığı son teknoloji teknik tekstil makineleriyle, Avrupa'da tek olduğunun altını çizen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sadece Denizli'ye değil tüm ülkeye hizmet ettiklerini de vurguladı. Teknik tekstile ilgi duyan işletme sahipleri ile yetkililerde akademisyenlere kadar kim varsa merkezlerinin kapısının hem görme ve inceleme hem de ARGE için sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin her yerinden ilgi ve ihtiyaç duyan herkesi Denizli Teknik Tekstil Merkezimize bekliyoruz. Bugüne kadar birçok projeye danışmanlık desteği verdik. ARGE çalışmalarını, merkezimizdeki makinelerde uzmanlarımızın da danışmanlığıyla yürüttüler. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. İlgi ve ihtiyaç duyan herkese, Türkiye'nin neresinden olurlarsa olsunlar kapılarımız sonuna kadar açık; merkezimizden faydalanmak isteyenlerin bizimle irtibata geçmeleri yeterli" dedi. - DENİZLİ