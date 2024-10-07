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Denizli Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekimler Odası'nı Ziyaret Etti

Denizli Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekimler Odası'nı Ziyaret Etti
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, veteriner hekimlerin sektördeki önemini vurguladı ve iş birliği ile daha verimli projeler hayata geçireceklerini açıkladı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Müdürü Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile yeni seçilen Denizli Veteriner Hekimler Odası yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sırasında veteriner hekimlerin sektördeki kritik rolü, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği gibi konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, gelecekte daha iyi sonuçlar elde etmek için omuz omuza çalışmanın önemi vurgulayarak İl Müdürlüğü yetkilileri ile her aşamada veteriner hekimler Odası'nın yanında olduklarını ve sektörün gelişimi için ortak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Veteriner hekimlerin tarım ve hayvancılık alanındaki önemine vurgu yapan İl Müdürü Çınar, 2023 yılı Denizli Kurumlar Vergisi ilk 5 sıralamasına bakıldığında, sıralamaya giren firmalarında elde ettiği başarıda veteriner hekimlerinin de rolünün büyük olduğunu belirtti.

Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Özgür Manav da ziyaretlerinden dolayı İl Müdürü Şakir Çınar ve ekibine teşekkür ederek, tarım ve hayvancılık sektöründe mesleklerinin stratejik bir role sahip olduğunu söyledi. İş birliği sayesinde daha verimli projelere imza atacaklarına inandıklarını kaydeden Manav, hep birlikte Denizli için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi denizli Yaşam Çınar Tarım

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