Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü: TMO Son Buğday Tanesine Kadar Alım Yapacak

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, TMO'nun son buğday tanesine kadar alım yapacağını belirtti.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli TMO Başmüdürlüğünü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette TMO Denizli Başmüdürü Yücel Türkanoğlu ile bilgi alışverişinde bulunan Çınar, yaptığı açıklamada; " Ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi İlimizde de bu yıl tarımsal anlamda zaman zaman dolu, aşırı yağış sel ve su baskını gibi afetler yaşadık. Hamdolsun yaşanan tüm bu afetler de meydana gelen zararlara rağmen çiftçimiz hububat üretimi bakımından oldukça iyi bir üretim sezonu geçirmektedir. İlimizde bu yıl yaklaşık 680 bin dekar buğday, 565 bin dekar civarı arpa olmak üzere 1 milyon 250 bin dekara yaklaşan ekiliş gerçekleştirildi. Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen projeler çerçevesinde çiftçimize bin 435 ton hububat tohumu dağıtımı yapılarak ekim alanlarında geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 5 civarında artış sağlanmış oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımların yapılması da çiftçilerimizin bu stratejik ürüne yönelmesinde etkili olmuştur. Denizli TMO Başmüdürlüğü tarafından sorumluluk sahsı olan Denizli, Burdur ve Antalya illerinin yanı sıra Aydın Isparta İllerimizin belirli ilçelerine toplam 17 noktada hizmet vermektedir. İlimizde de Merkez, Acıpayam, Kaklık, Çardak, Çal, Çivril ve Tavas'ta haftanın 7 günü olmak üzere günlük 4 bin 500 ton randevu verilmekte. Kimse endişelenmesin, bu anlamda çiftçimizin elinde son buğday tanesine varıncaya kadar alım yapılacak, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tüm üreticilerimizin ürünü alınacak" dedi. - DENİZLİ