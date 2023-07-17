Denizli Tarım Platformu Başkanı: Buğdayın düşük fiyatı çiftçiyi vazgeçirebilir

Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Osman Hatipoğlu, hasadına başlanılan buğdayın açıklanan alım fiyatının çok altında tüccara satıldığını, bu yüzden çiftçinin buğday üretiminden vaz geçebileceğini savundu.

Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Hatipoğlu, hasadı başlanan buğdayın serbest piyasada tüccar tarafından kilogramının 5-6 liradan alınmaya başladığına dikkat çekti. Üretim maliyetinin çok altında, devletin açıkladığı alım fiyatının yarı parasına satılan buğday nedeniyle çiftçinin üretimden vazgeçebileceğini hatırlatan Hatipoğlu, "Buğday hasadının hızla devam ettiği Denizli'de, üreticilerin buğdaylarını, piyasada açıklanan fiyatların altında satıldığı görülüyor. Hasat döneminde buğday üreticilerimiz, ürünlerini devletin açıkladığı destekleme fiyatının altında, tüccara sattıkları saptanmıştır. Fiyatların değerine yükselmesi için kamunun buğday alımını hızlandırmasını istiyoruz" dedi.

Üreticinin kilogramını 7-8 liraya mal ettiği buğdayını, serbest piyasada 5-6 liradan sattığını, bu fiyatın üreticileri buğday üretmekten vazgeçirebileceğini hatırlatan Hatipoğlu, "Devletin açıkladığı alım fiyatının piyasada kabul görmesi için DİR yöntemiyle çalışan un üretim işletmelerinin iç piyasadan buğday almaları özendirilmelidir. Buğday ithaline uzun süre izin verilmeyeceği açıklanmalı. Kamu kurumları alımlarını hızlandırılmalı ve deposunda bekletebilecek üreticilere buğdayının değeri kadar faizsiz kredi verilerek satış aralığını uzata bilmelerin önü açılmalıdır. Benzeri önlemler alınmazsa, buğday fiyatlarının istenilen düzeye çıkması mümkün değildir. Üreticilerin üretmekten çıkmasına neden olur. Her şeye büyük oranda zam gelirken üretilen buğdayın 5-6 liradan satılması çiftçiyi ölüme terk etmektir, emeğe saygısızlıktır" diye konuştu.

Buğday üreticilerinin, ürünlerini değerinde satamamasının, örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, kooperatif altında, ya da değişik dayanışma ağları kurarak birlik olmalıdırlar. Bunu gerçekleştiremedikleri sürece, buğday da başlarına gelen, diğer ürünlerde de başlarına gelecektir. Birlikte olmanın üretmek kadar önemli olduğunu bilmelerinde yarar var" - DENİZLİ