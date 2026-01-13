Haberler

Denizli Şoförler Odası Başkanı Köksal Semerci güven tazeledi

Denizli Şoförler Odası Başkanı Köksal Semerci güven tazeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Şoförler Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Köksal Semerci, üyelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Semerci, demokratik bir ortamda geçen seçim sürecinin ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Denizli Şoförler Odası Başkanlığı seçimleri tamamlandı. Denizli Şoförler Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Köksal Semerci, üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurul, oda üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, seçim süreci demokratik bir ortamda tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda güven tazeleyen Köksal Semerci yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirilen seçimde, Denizli Şoförler Odası Başkanlığı görevine üyelerimizin güveniyle yeniden layık görülmenin onurunu ve sorumluluğunu yaşıyorum. Bu güven; şahsıma değil, birlikte verdiğimiz emeğe, dayanışmaya ve esnafımız için ortaya koyduğumuz hizmet anlayışına verilmiştir. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan, odamıza ve demokrasiye sahip çıkan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse; ilk günkü heyecanla, aynı samimiyet ve kararlılıkla Denizli şoför esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, seçimimizin odamıza ve tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Ceset torbaları hastaneye sığmadı, kaldırımda yan yana dizdiler
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Düğünlerin vazgeçilmeziydi: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Çeyreğin fiyatını gören şaşıp kalıyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Ceset torbaları hastaneye sığmadı, kaldırımda yan yana dizdiler
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli