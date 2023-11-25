Denizli Serbest Bölgesi İşletimi DENSEB'e verildi

Denizli Serbest Bölgesinin işletilmesi konusunda DENSEB Denizli Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi AŞ yetkilendirildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Denizli Serbest Bölgesinin işletilmesi konusunda DENSEB Denizli Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi AŞ yetkili kılındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar'da değişikliğe gidildi.

Buna göre, Denizli Serbest Bölgesi'ni kurup işletmekle DENSEB Denizli Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi AŞ, 12 Haziran 2030 tarihine kadar yetkilendirildi.

Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.