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Denizli Sanayi Odası Yönetimi Bankalarla Buluştu

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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iş dünyasının yaşadığı zorluklara rağmen umutlu olduklarını ve firmaların daha güçlü çıkacağına inandığını belirtti. Kasapoğlu, bankaların şube müdürleriyle bir araya gelerek finans sorunlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iş dünyası olarak yaşadıkları zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olduklarını belirterek yaşanan süreçten firmaların daha güçlü çıkacağına inandığını belirtti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu ve Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, kentte bulunan bankaların şube müdürleriyle bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kasapoğlu, sanayicilerin yaşadığı finans sorunlarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Konkordato ilan eden firma sayısında Türkiye genelinde bir artış olduğunu, konkordatonun ilk çözüm yöntemi olmaması gerektiğini bildiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak yaşadığımız zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Yaşanan bu sıkıntılı süreçten firmalarımız daha güçlü çıkacaktır. Konkordato mekanizmasının son çare olması gerektiğini ve alacaklıya etkilerini minimuma indirecek bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Finans sektörümüzün ve sanayicilerimizin güçlü iletişim kanalları kurarak iş birliği içinde bu süreci atlatacaklarına inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı vesilesiyle bu yönde önemli bir adım atmış olduk."

Denizli'deki firmaların köklü bir sanayi geleneğinden geldiğini, ortalama firma ömürlerinin uzun olduğunu, takipteki kredi oranının düşük olduğunu anlatan Kasapoğlu, finans sektörünün kentteki firmalara bu verilerle yaklaşım göstermesinin çok önemli olduğunu da aktardı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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