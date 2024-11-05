Denizli Sanayi Odası'ndan Verimlilik Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklanacak

Denizli Sanayi Odası, haziran ayında gerçekleştirdiği Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı sonrasında yürütülen kapsamlı çalışmaların ardından hazırlanan sonuç raporu 08 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak.

Denizli Sanayi Odası öncülüğünde Haziran ayında gerçekleştirilen Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı sonrasında yürütülen kapsamlı bir çalışma ile Denizli sanayisinin verimlilik düzeyi ve geliştirme alanları detaylı olarak analiz edildi. Değişen dünya şartlarına hızlı uyum sağlamak, işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve verimlilik algısını ölçmek için 18 farklı meslek grubundan firmalar, işverenleri ve verimlilik çalışmalarından sorumlu yöneticilerinin yer aldığı 149 katılımcı ile gerçekleştirilecek Çalıştay'ın sonuç raporunu ve Denizli sanayisinin verimlilik yol haritasını 08 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak. 'Denizli Sanayisi Verimlilik Çalıştayı Sonuç Raporu'nun açıklanacağı ve verimlilik yol haritasının paylaşılacağı "Verimlilik Çalıştayı Kapanış Toplantısı'na bütün sanayiciler davetli olduğu belirtildi.

"Hedefimiz Denizli sanayicilerinin verimliliklerini artırarak karlarını ve cirolarını arttırmak"

Haziran ayında güzel bir çalıştay olduğunu ve çalıştayın ardından yapmış oldukları eylem planı hakkında yoğun emekler harcadıklarını belirten DSO Meclis Üyesi ve DSO Verimlilik Komisyon Üyesi Ayhan Doğrar, "Haziran ayında çok güzel bir çalıştay yaptık. Biz çalışmalarımıza mart ayında başladık ve bir çalıştay yapıp Denizli'nin verimlilik konusunu nerede olduğunu ve algısını ölçmek istedik. Haziranda yaptığımız çalıştay ise çok geniş kapsamlı ve yoğun katılımlı oldu. Ağustos ayının sonunda da Pamukkale Üniversitesi ekibi ise raporları hazırladı. Daha sonrasında eylem planı çalışması başladı. Çok emek harcadık çok uğraştık. Güzel bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planlarımız 4 ana başlıkta toplandı. Eğitim, etkinlikler, model fabrika ve danışmanlık. Cuma günü yapacağımız etkinlikte hem raporumuzu hem de bundan sonra neler yapacağımızın tüm sanayicilerimize açıklayacağız. Tüm sanayicilerimizi bekliyoruz. Bundan sonra bizim yapacaklarımız ve sanayicimize verimlilik konusunda yardımcı olmak ve verimliliklerini artırarak bu sayede karlarını ve cirolarını yükseltme hedefimiz. Aslında bakarsanız hikayemiz yeni başlıyor. Şimdiye kadar yaptıklarımız bir ön çalışmaydı. Bundan sonra yapacaklarımız önemli. Birçok kurum bu çalışmaları yapmış. Denizli'de de yapılmış ama sonrasında eylem gerçekleşmemiş. Belki eylemlerimizden değişiklikler olacak veya iptal edeceğiz bunu yaşayıp göreceğiz" dedi.

Pamukkale Üniversitesi ile beraber yaptıklarını çalışmada 18 Komite ve 150 firma ile çalıştay gerçekleştirdiklerini ve hazırlanan raporlar hakkında bilgiler veren DSO Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz, "Pamukkale Üniversite ile beraber yaptığımız çalışmayla 18 Komite ve 150 firma ile bir çalıştay gerçekleştirdik. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştayın Ekim ayında raporu açıklanacak. 450 sayfalık çıkan rapor 18 Komitenin her biri için verimlilik açısından ne yapması gerektiğini detaylı olarak açıklanan bir rapor olarak çıktı. Endüstri hocalarımızın çıkardığı bu raporda da her sektör kendi alanında verimlilik ile ilgili hangi çalışmaları öncelik vermeleri gerektiğini ve nerden başlamaları gerektiğini bilgilendirilecekler" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki Cuma günü Çalıştay Kapanış Toplantısına bütün sanayicilerimizi bekleriz"

Geçtiğimiz haziran ayında büyük bir çalıştay ve alanında ilk olan çalıştay düzenlediklerini ve önümüzdeki Cuma günü ise çalıştay'ın kapanış toplantısında bütün Denizli Sanayicileri beklediklerini belirten DSO Genel Sekreteri Sezgi Akbaş, "Biz DSO olarak son dönemlerde en fazla vurgu yaptığımız konuların başında verimlilik geliyor. Geçtiğimiz haziran ayında büyük bir çalıştay ve alanında bir ilk olan çalıştay düzenlemiştik. Çalıştay'ın raporları ile ilgili önümüzdeki Cuma günü Çalıştay Kapanış Toplantısı gerçekleşecek. Denizli sanayicilerimize kısa, orta ve uzun vadeli verimlilik adına bir çalışma gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ