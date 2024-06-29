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Denizli Sanayi Odası Kadın Girişimcileri Ağırladı

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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve İl İcra Kurulu Üyelerini makamında ağırladı. Kadın girişimcilerin faaliyet alanları ve Denizli'deki iş dünyasındaki yerleri ele alındı.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve İl İcra Kurulu Üyelerini makamında ağırladı.

DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş'ın da yer aldığı ziyarete, Saime Gödeoğlu, Fatma Yavuzer, Gülfizar Akköse, Filiz Işıktaş, Çisem Sarıkaya, Gülizar Özlü, Şebnem Soyak, Gözde Otçu Kabak ve Bahar Ateşer katılım sağladı. Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Üyeleri, ilk olarak kendilerini tanıttı. Nakliye, beyaz eşya, koku ve su ürünleri, tekstil ve mimarlık gibi çeşitli alanlarda Denizli için çalıştıklarını belirten kadın girişimciler, faaliyet alanlarına ilişkin bilgi aktardı. Denizli sanayisinde ve iş dünyasında kadının yeri, kadın girişimcilerin desteklenmesi, hedeflenen projeler ve muhtemel iş birliklerinin ele alındığı görüşmede, sektörlerin yaşadığı kronik sorunlar da konuşuldu.

"Başkan Kasapoğlu'ndan kadın girişimcilere tam destek"

Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu'nun TOBB'un önemli projelerinden biri olduğunu belirten Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayi Odası olarak proje bazlı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Kasapoğlu, DSO'nun yürütücülüğünde yapımı devam eden Model Fabrika, kente kazandırılacak Yeni OSB projeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen Hami Protokolü, Meslek Komitelerimiz ve Komisyonlarımızın faaliyetlerini aktardı. Kadın istihdamının arttırılmasının yanı sıra kadın yönetici ve kadın girişimci sayısının da artmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade eden Başkan Kasapoğlu, kadınların iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesi için Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte önemli projelerin hayata geçirilebileceğinin altını çizdi.

"Görünen değil, çalışan kadın olmak istiyoruz."

Misafirperverlikleri için Başkan Kasapoğlu'na teşekkürlerini sunan Başkan Ayla Taşçıoğlu ise, yürüttükleri çalışmaları anlattı. Hayata geçirdikleri projelerin detaylarını paylaşan Taşçıoğlu, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istedikleri ve kent için büyük önem taşıyacağını düşündükleri projelerinin olduğunu dile getirerek, "Görünen değil, çalışan kadın olmak istiyoruz." dedi. TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve İl İcra Kurulu Üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Kasapoğlu, "şehrimiz ve kadınlarımız için yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyoruz." diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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