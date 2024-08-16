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Denizli Sanayi Odası Başkanı: Enflasyon Muhasebesi Sanayicilere Yeni Yükler Getirecek

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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, enflasyonla mücadele için uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin sanayicilerin omuzlarına yeni yükler bindireceğini kaydetti. Başkan Kasapoğlu, bu uygulamanın reel sektörde negatif etkiler yaratacağını ve şirketlerin ayakta kalma gücünü düşüreceğini belirtti.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, enflasyonla mücadele için uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin sanayicilerin omuzlarına yeni yükler bindireceğini kaydetti. Özellikle reel sektör ve sanayici açısından haksız vergi oluşturacağı düşünülen enflasyon muhasebesi uygulaması ile ilgili Başkan Kasapoğlu, "Bu uygulama reel sektörde negatif bir etki oluşturacak, yatırımcıyı olumsuz etkileyecek, şirketlerin ayakta kalma gücünü düşürecektir." dedi.

Başkan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi;

"31 Aralık 2023 tarihinde uygulanmaya başlayan enflasyon muhasebesi, işletmelerin finansal tablolarından bilançoya yansıtılmıştı. Ancak bu uygulama finansal tablolarda vergisel etki oluşturmuyordu. Yani enflasyon karının ve zararının vergisel boyutu yoktu. Ancak; ilgili kanun ve tebliğler gereğince uygulanacak enflasyon muhasebesi ile finansal tablolara gelir ve gider etkisi taşınmak istendiğini görüyoruz. Uygulamanın; finansal tabloları ve özkaynakları güçlü olan, yabancı kaynaklar yerine, özkaynaklarla çalışan firmalar açısından gider etkisi, yabancı kaynaklarla çalışan firmalar açısından ise gelir etkisi oluşturacağı ortada. Bu uygulamanın sonucu olarak, özkaynak yapısı güçlü olan firmalar enflasyon düzeltme zararı nedeniyle esas faaliyetlerinden kaynaklı kazançlarından da vergi ödemeyecek. Ancak, özkaynak yapısı zayıf, aktif unsurlarını borçlanarak gerek finans kesiminden gerekse ortaktan finanse eden firmalarımız ise, enflasyon düzeltme karı yazarak fazladan vergi ödemek zorunda kalacak. Karlılıkların düştüğü, kredi ve finansmana erişimin zor olduğu bir dönemden geçen firmalarımızın bir de enflasyon muhasebesi etkisinden dolayı vergi ödemesi, işletmelerimizin yükünü tırmandıracak. Tüm olumsuz şartlara rağmen üretime devam etmeye çalışan işletmelerimiz yeni bir sorumlulukla karşı karşıya kalacak. Bu uygulama; yeni yatırımları azaltacaktır. Dolayısıyla istihdamımızı ve ihracatımızı olumsuz da etkileyecektir. Öte yandan, yatırım aşamasında bulunan bazı firmalarımız henüz bir kazanç elde etmeden vergi ödemek zorunda bırakılacak. Sanayicilerin artan işgücü ve finansman maliyetleri ile karşı karşıya olduğu ve daralan ekonominin hissedildiği bir dönemde yatırım yapmış ancak, henüz para kazanmamış işletmelerin, kazanmadan vergi ödemesi de haksız bir uygulama olacaktır. Yapılan son düzenlemeler, üretim potansiyelimizi artırma hedefimizi sekteye uğratacağı gibi mevcudu korumamızı dahi zorlaştıracak. Yatırım ve üretim iklimini olumsuz etkileyecek bu durumun içerisinde sanayicilerimizin tek başına bu yükü sırtlanması mümkün değildir. Dönüşüm ve adaptasyon sürecine ihtiyacımız var. Tüm bu gerekçelerle, biz sanayiciler açısından olumsuz sonuçları doğuracak olan bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini, enflasyon muhasebesinin yıllık uygulanmasının daha yerinde olacağını da ifade etmek istiyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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