Denizli Platformu başkentte ekonominin patronlarıyla görüştü

Denizli iş dünyasının temsilcileri, Türkiye ekonomisinin yol haritasını belirleyen isimlerle bir araya geldi. Sektörlerin içinde bulunduğu durum, sıkıntıları ve çözüm önerileri ile beklenti ve taleplerini iletti. Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, temaslarıyla ilgili olarak "Denizli Platformu olarak oldukça verimli görüşmelerde bulunduk. Sektörlerimizle üyelerimizin üretim, istihdam, ihracat, turizm, ulaşım ve finansman gibi öncelikli konulardaki görüşlerini kendilerine aktardık; taleplerimizi de tek tek anlattık. Daha güçlü bir Denizli için çabamız kesintisiz devam edecek" dedi.

Denizli İşadamları Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Heyete Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör de eşlik etti.

Denizli Platformu'nda yer alan 26 sivil toplum kuruluşunu temsilen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın yanı sıra Platform Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, başkent Ankara'da bir dizi temasta bulundu Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Denizli iş dünyası ile sektörlerinin finansman, ulaşım, maliyet ile enerji ve benzeri konulardaki sıkıntı ve beklentilerini istişare edip üyelerinin talep ve önerilerini aktardı. Daha sonra da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la bir araya geldi. İhracat, istihdam ve sektörleri canlandırmanın yollarını istişare etti; üyelerinin bakanlıktan beklentilerini dile getirdi.

Heyet ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Önceki Dönem Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'a yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde de bulundu.

"Dosyalarımızda yer verdiğimiz konuları, bakanlarımıza bu kez bizzat aktardık"

DTO Başkanı Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak "Ülke ekonomisinin ihracatının ilk 10 isminden biri olarak Denizli'miz adına önemli görüşmelerde bulunduk. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı'yı, şehrimizi ziyaretinde odamızın aşure hayrında ağırlamış hemen ardından da iş dünyamızın temsilcilerini Denizli Ticaret Odamızın ev sahipliğinde kendileriyle buluşturmuş ve sektörlerimizi istişare etmiştik; toplantının sonunda kendilerinden Ankara'da bizi görüştürecekleri ekonomi yönetimine de sorunlarımızı aktarmak amacıyla randevu talep etmiş ve sözünü almıştık. Bize, (Bunları ilk ağızdan muhataplarıyla konuşmak üzere Pazartesi günü sizi Ankara'ya bekliyorum) demişti. Denizli Platformumuzda yer alan başkanlarımızla, programımızı buna göre ayarladık ve başkente gittik; görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Üyelerimizin, bakanlıklarımızın yetki alanında yer alan konulardaki taleplerini bakanlarımıza bizzat aktardık. Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da ziyaret ederek faaliyetlerimizi ve sektörlerimizi istişare ettik; Denizli Platformu ile iş dünyamızın ve sektörlerimizin finansmandan ulaşıma, ham madde ve enerji gibi girdi maliyetlerinden enflasyon, faizler ve vergiler ile harçlar gibi öncelikli ve önemli konulardaki sıkıntı ve beklentilerini kendileriyle istişare ettik, talep ve önerilerimizi de aktardık. İlgilerinden dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz. Biz Denizli'de, TOBB Başkanımız da Ankara'da ülkemiz, sektörlerimiz ve üyelerimiz için gecemizi gündüzümüze katıp var gücümüzle çalışıyoruz. Çok daha güçlü bir Türkiye istiyoruz" dedi.

"İş dünyamızın beklentilerinin başkentte de takipçisiyiz"

"Bu vesileyle, Denizli İşadamları Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu olarak bakanlarımıza daha önce dosyalar halinde sunduğumuz konuların Ankara'da da takipçisi olduğumuzu da belirtmek isterim" diyen Başkan Erdoğan, Polatlı Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya'yı da makamında ziyaret etti; iki kurum arasında olası iş birliği alanlarıyla ilgili istişarede bulundu. Denizli heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir iştiraki olan UMAT TÜRK Umumi Mağazalar Türk AŞ'ye Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilen Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili'ye de yeni makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

OSTİM'de hafif silah mühimmatı üreten ihracatçı fabrikayı ziyaret ettiler

Başkan Erdoğan, Ankara Ostim'de savunma sanayinde hafif silah mühimmatı üreten ülkenin sektöründe örnek ihracatçı firması Ateşçi Mühendislik Limitet Şirketi'nin Esenboğa Şubesini de ziyaret ederek Genel Müdürü Selçuk Özdemir ile uzman ekibinden firmaları ve ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Sektörleriyle ilgili istişarede bulunan Başkan Erdoğan, "İlgilerinden dolayı teşekkür eder kolaylıklar dileriz. Ülkemizde sektörel çeşitliliği sağlayıp çağımızın gerekleri doğrultusunda son teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazarda yer alabilmemiz, en büyük sanayi hamlemiz olacaktır. Bu çabayla çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak için yol alanlara, yenilikçi girişimcilerimize müteşekkiriz" dedi. - DENİZLİ