Denizli OSB Yeni Yönetimiyle Görüşme

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Derya Baltalı'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve yönetim kurulu, yeni OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, DTO Yönetim Kurulu üyeleriyle, heyet halinde Denizli OSB Başkanlığı'nı ziyaret etti; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve yönetim kurulu üyeleriyle, hayırlı olsun dileklerini paylaştı. Ziyarette iki kurum arasında ortaklaşa yürütülen çeşitli konuların görüşüldü. Özet halinde Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi anlatıldı. Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, kurumların bugüne kadar birlikte imza attıkları projeler başta olmak üzere faaliyetleri ve iş birliği alanları hakkında özet bir sunumla konuklarını ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

"OSB'miz, bölgeyi çok iyi bilen bir isme emanet edildi"

Yeni OSB Başkanı Derya Baltalı ve OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar dileyen Başkan Erdoğan, "Denizli sanayicisi; OSB'yi, kendilerini ve bölgeyi iyi bilen çok değerli duayen bir isme emanet etti. Yeni göreviniz hem siz hem de Denizli sanayisi için hayırlı ve uğurlu olsun. El birliğiyle, çok daha güçlü bir Denizli ve iş dünyası için, var gücümüzle ve durmadan, omuz omuza çalışacağımıza olan inancımız tamdır. Sektörlerimiz ve Denizli adına bugüne kadar kesintisiz yürüttüğümüz çeşitli konulardaki iş birliğimizi artırarak ve daha da güçlendirerek sürdürmek istiyoruz. Bugüne kadar güzel işlere imza attık, bundan sonra birlikte daha da iyilerini yapacağımızdan şüphemiz yok. Siz ve yönetiminiz, bölgeye yeni bir ses ve nefes getirdi. İyi işler yapacağınıza eminiz, kolaylıklar dileriz" dedi. Başkan Erdoğan, OSB Başkanı Baltalı'ya misafirperverlikleri, samimi ve yakın ilgileri için de teşekkür etti. Ayrıca, geçen günlerde hayatını kaybeden Önceki Dönem Başkanları Abdulkadir Uslu için de başsağlığı dileklerini iletti.

"İş birliğimiz, kentimize ve insanımıza değer katıyor"

Başkan Derya Baltalı da Denizli OSB ve DTO arasındaki güçlü iş birliğinin, kente ve insanına değer katan projelerle, kaldığı yerden kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Erdoğan ile ekibinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini de dile getirdi; Onun ve ekibinin olduğu her yerde ve her konuda kendilerinin de olacağını, el birliği ile Denizli'ye hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Konuklarını, yakın bir zamanda ihaleye çıkılması planlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası destekli İleri Arıtma Tesisi ve GES Projesi hakkında da kısaca bilgilendiren Baltalı, "Odalarımız ve sanayicilerimizle birlikte hareket ederek sağlayacağımız iş birliği sayesinde daha da artıracağımız ortak gücümüzle yolumuza beraber devam edecek ve dünyayla rekabet eden bir Denizli oluşturma hedefiyle hiç duramadan çalışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ile yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek faaliyetlerinde başarılar diledi. - DENİZLİ