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Denizli OSB, Türkiye'de Great Place To Work Sertifikası Alan İlk OSB Oldu

Denizli OSB, Türkiye'de Great Place To Work Sertifikası Alan İlk OSB Oldu
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Great Place To Work Sertifikası alarak Türkiye'de bu başarıyı elde eden ilk OSB oldu. Ayrıca, 'Ege'nin En İyi İşverenleri' ödülüne de layık görüldü.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak Great Place To Work Sertifikası almaya hak kazanan ilk OSB oldu. Bölge Müdürlüğü aynı zamanda "Ege'nin En İyi İşverenleri" ödülünün de sahibi oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yönetim Kurulu'nun öncülüğünde; çalışanlarının işe bağlılığını ve motivasyonunu artırmak amacıyla, olağanüstü çalışan deneyimine sahip organizasyonları global olarak tescilleyen Great Place To Work Sertifikasyon Programı'na başvuru yapmış ve programı başarıyla tamamlamıştı. Bölge Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak, ülkemizde Great Place To Work Sertifikası almaya hak kazanan ilk OSB olma özelliğini kazandı.

Denizli OSB "Ege'nin en iyi işverenleri" ödülünü kazandı

Denizli OSB Müdürlüğü, aynı zamanda Great Place To Work programı kapsamında Best Workplaces in Aegean (Ege'nin En iyi İşyerleri) 2024 listesinin belirlenmesinin ardından ankette aldığı yüksek puanla birlikte "Ege'nin En İyi İşverenleri" ödülünün de sahibi oldu.

"Denizli OSB ailemizi tebrik ederim"

Great Place To Work Operasyon Müdürü Tarık Başay ödülü ve sertifikayı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'ya takdim etti. Başkan Derya Baltalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Çalışanlarımız için güvenilir, adil, gurur duyulan, takım ruhu ve saygıdan beslenen bir çalışma ortamı oluşturduğumuz için çok mutluyuz. Çalışanlarımıza hak ettikleri çalışma ortamını sunmanın ve Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla bu sertifikaya ve ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Great Place To Work-Certification programı kapsamında elde etmiş olduğumuz başarıdan dolayı Denizli OSB ailemizi bir kez daha tebrik ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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