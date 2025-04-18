Denizli OSB'de 'Turn Over' Eğitimi Gerçekleşti

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü ve Yolay Marka Danışmanlık iş birliğiyle, "Gelişim ve Değişim Projesi" çerçevesinde düzenlenen eğitim dizisinin ikincisi olan "Turn Over" eğitimi, OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve insan kaynakları biriminde görevli personellerin katılımıyla gerçekleşen eğitimde; firmalardaki personel devir hızını düşürmek adına yapılması gerekenler, Turn Over oranlarını belirleyen etmenler, gönüllü ve gönülsüz devir başlıkları kapsamında çalışanların ayrılış ve tercih edilmeme nedenleri ile çözüm yolları konularında Yolay Marka Danışmanlık Kurucusu Eğitmen Yelda Yolay katılımcıları bilgilendirdi. İnteraktif olarak verilen eğitimde katılımcılar merak ettikleri soruları yöneltme şansı da buldu. - DENİZLİ