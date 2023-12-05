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Denizli OSB'de 'Stratejik Liderlik ve Yönetim' Semineri Düzenlendi

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Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, sanayi kuruluşları temsilcilerine 'Stratejik Liderlik ve Yönetim' adlı konferans düzenledi. Seminerde Prof. Dr. Aşkıner Güngör, konu hakkında sunum gerçekleştirdi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, sanayi kuruluşları temsilcilerine 'Stratejik Liderlik ve Yönetim' adlı konferans düzenledi. Seminerde Prof. Dr. Aşkıner Güngör, konu hakkında sunum gerçekleştirdi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ( Osb ), TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Denizli İl Temsilciliği işbirliği ile "Stratejik Liderlik ve Yönetim" semineri düzenledi. Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı seminer Prof. Dr. Aşkıner Güngör'ün sunumu ile gerçekleşti. Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminere Bölgede ve Denizli'de yer alan sanayi kuruluşlarının temsilcileri, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi üyeleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Stratejik yönetim uzun vadeli planlar içermektedir. Bu sayede kişilere uzun vadede düşünme ve hatalarını, eksiklerini görme kabiliyeti kazandırır. Günümüzde hızla değişen, gelişen iş dünyasına ve çevreye ayak uydurma, esnek davranma ve zamanında gerekli değişikliği yapma yeteneklerini kazandırır" sözleriyle stratejik yönetimin önemine değindi.

Seminerin oturum başkanlığını yapan Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk'ün konuşmasının ardından Prof. Dr. Aşkıner Güngör'ün "Stratejik Liderlik ve Yönetim" konulu sunumuna geçildi. Sunumda stratejik liderlik kavramı, özellikleri, yetkinlikleri ve stratejik liderlik davranışının işletmelere sağladığı katkıları ana başlıklı konular ele alındı.

Stratejik liderliğin, yöneticilerin farklı yönetim tarzlarını kullanarak vizyon geliştirdikleri, organizasyonları için değişen ekonomik ve teknolojik iklime uyum sağlamalarını kolaylaştıran bir uygulama olduğunu ifade eden Prof. Dr. Güngör, "Stratejik liderlik, örgüt için gerçekleştirilebilir bir gelecek oluşturacak değişiklikleri başlatmak için geleceği görme, vizyon oluşturma, esnekliği sağlama, stratejik olarak düşünme ve diğerleri ile çalışabilme becerileri olarak tanımlanmaktadır. Stratejik Liderler; stratejinin formüle edilmesinden, planlanmasında, planlanan stratejilerin uygulanmasından ve kurum performansının değerlendirilmesinden birinci derecede sorumlu olan kişi veya kişilerdir" dedi.

Programın son kısmında Soru cevap bölümüyle katılımcıların merak ettiği ve öğrenmek istedikleri akıllarına takılan konular hakkında istişarelerde bulunuldu. Plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı ile seminer sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Konferans Denizli OSB Ekonomi Güncel Haberler

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