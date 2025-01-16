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Denizli OSB'de KOBİ'lere Yönelik Destek Programı Tanıtıldı

Denizli OSB'de KOBİ'lere Yönelik Destek Programı Tanıtıldı
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, KOBİ'lerin verimliliğini artırmayı hedefleyen 'Küresel Rekabetçi ve Kapasite Geliştirme Destek Programı' tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından sanayicilere yönelik "Küresel Rekabetçi ve Kapasite Geliştirme Destek Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Denizli OSB konferans salonunda OSB'de faaliyet gösteren sanayicilere yönelik düzenlendiği "Küresel Rekabetçi ve Kapasite Geliştirme Destek Programı" konulu tanıtım toplantısında Kobi Uzmanı Ender Ayvacı katılımcıları gerçekleştirdiği sunumla destek programı hakkında bilgilendirdi.

Programın katkılarından söz eden Kobi Uzmanı Ender Ayvacı; " Program ile KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, Pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini attırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Program kapsamında, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine finansal kuruluşlarla imzalanan protokol hükümleri kapsamında geri ödemesiz destek sağlanacaktır" dedi.

Toplantı sonunda katılımcılar merak ettikleri konular hakkında bilgi alma fırsatı da buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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