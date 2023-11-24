Denizli OSB'de Aile Şirketlerinde Birlik ve Sürdürülebilirlik Konuşuldu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geleneksel hale gelen 2. – 3. Nesil Buluşmalarının üçüncüsünde 'Aile şirketlerinde birlik ve sürdürülebilirliğin anahtarı' anlatıldı. Programda, aile şirketlerinin gücü, riskleri, kurumsallaşma sorunları ve yönetim konuları ele alındı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) geleneksel hale gelen 2. – 3. Nesil Buluşmalarının üçüncüsünde "Aile şirketlerinde birlik ve sürdürülebilirliğin anahtarı" anlatıldı.

Denizli OSB konferans salonunda gerçekleştirilen 2. – 3. Nesil İstişare Toplantısı, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş'ın açılış konuşması ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı'nın (DOSAV) yapmış olduğu çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile başladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı'nın güçlenmesini ve yapılan projelerde genç nesillerin de söz sahibi olması amacıyla komisyonlar kuracaklarını ifade eden Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Vakfımızın projelerinde siz değerli genç girişimcilerimizin de fikirlerini almak istiyoruz. Bu amaçla OSB Teknokent Komisyonu, OSB Teknik Üniversite Komisyonu, İklim Değişikliği, Afet İşleri, Sıfır Atık, Enerji ve Çevre Sistemleri, Sürekli Eğitim, Dijital Dönüşüm, Bilişim, Dijital Verinin Yönetilmesi Komisyonu olmak üzere 8 başlık altında komisyonlar oluşturduk. Komisyonlarımızda sizlerin de yer almasını, birlikte çalışmayı temenni ediyoruz" dedi.

Programa konuk olarak katılan ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Güler Manisalı Darman, "Aile Anayasası: Aile Şirketlerinde Birlik ve Sürdürülebilirliğin Anahtarı" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Darman sunumda aile şirketlerinin gücü, taşıdığı riskler, kurumsallaşamama sorununun yol açtığı riskler, şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti, gerekli kurumsal süreçlerin oturtulması, aile şirketlerinde alınması gereken dersler, yönetim kurulu - aile meclisi ayrımı, yönetim kuruluna aile dışından üye alınması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolü ve önemi, etkin ve verimli yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi konularında bilgiler verdi.

Soru-cevap şeklinde geçen son bölümün ardından katılımcılarla beraber toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - DENİZLİ