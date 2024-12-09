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Denizli Organize Sanayi Bölgesi 'Yeşil OSB' Belgelendirmesini Başarıyla Tamamladı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi 'Yeşil OSB' Belgelendirmesini Başarıyla Tamamladı
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi, çevreye duyarlılığını bir kez daha göstererek 'Yeşil OSB Belgelendirme' denetimini başarıyla tamamladı. 2008'de 'En Çevreci OSB' seçilen bölge, sürdürülebilir çevre projeleriyle geleceğe temiz bir miras bırakma hedefinde ilerliyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Yeşil OSB başvuru aşamalarını geçerek, "Yeşil OSB Belgelendirme" denetimini başarıyla tamamladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, çevreye olan duyarlılığını bir kez daha kanıtlayarak başarılarına bir yenisini ekledi. Denizli OSB 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığınca "En Çevreci OSB" seçilerek 'Çevre Beratı' ile ödüllendirilmişti. 2021 yılında ise TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistem Belgelendirme Tetkikini başarıyla tamamlamış ve belgeyi bünyesine dahil etmişti.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarını ve projelerini sürdüren Denizli OSB, bu kapsamda Türk Standartları Enstitüsü Yeşil OSB başvurusunu yapmıştı. Başvuru aşamalarını tamamlayan Denizli OSB'de 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Baş Denetçisi Seda Evcimen Altınsoy'un gözetiminde "Yeşil OSB Belgelendirme" denetimi gerçekleştirildi.

Denetim hazırlık çalışmaları kapsamında, Bölge Müdürlüğü içerisindeki tüm birimlerin Yeşil OSB çalışmaları raporlandı. Ayrıca, TSE tarafından özel olarak belirlenen 40 kriter için "Yeşil OSB" analiz çalışması yapılarak 217 bölge firması çalışmaya dahil edildi. Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yeşil OSB uygulamaları kapsamında, çevresel, ekonomik, sosyal ve idare açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen kriterleri yerine getirerek 2 gün süren denetimleri başarıyla tamamladı.

"Denizli OSB'yi ülkemizde ve dünyada parmakla gösterilir hale getireceğiz"

"'Yeşil OSB" hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalara ve denetim sürecine katkı sunan tüm sanayicilere teşekkür eden Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Yönetim Kurulumuzla birlikte bölgemizde sanayicilerimizin ve şehrimizin yararına birçok proje hayata geçiriyoruz. Tüm bu projeleri gerçekleştirirken önceliğimiz her zaman çevre olmaktadır. Gelecek nesillere de temiz bir OSB bırakmak hedefiyle başarılarımıza bir yenisini daha ekledik. Dünya ile rekabet ederken biliyoruz ki; bölgemizde gerçekleştirdiğimiz üretimi çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ekseninde başarmak zorundayız. Günümüzde dünyanın en gelişmiş ekonomileri yeşil dönüşüm ile şekillenmektedir. Yeşil OSB dönüşümüne öncülük ederek Denizli OSB'yi ülkemizde ve dünyada parmakla gösterilen bir OSB haline getireceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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