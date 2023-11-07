Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Filo Kararları Paneli Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Filo Kararları' paneli, Denizli'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde, değişen ekonomik koşullarda filo kararları ve elektrikli araçlar ile Türkiye pazarı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Filo Kararları" paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Denizli OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen panele Denizli'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Şirketlerin filoları için en doğru kararı almalarını sağlayacak içeriklerin sunulduğu "Filo Kararları" etkinliği Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ve ardından Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'nun konuşmalarıyla başladı. Yatırım Finansman Direktörü Dr. Barış Esen moderatörlüğünde gerçekleşen panelde "Değişen Ekonomik Koşullarda Filo Kararları" konusu ile ilgili görüşler katılımcılarla paylaşıldı.

Programın ikinci bölümünde ise "Elektrikli araçlar ve Türkiye Pazarı - Türkiye ve Dünya'da neler oluyor" ana başlıklı sunum ve konuyla ilgili soru-cevap kısmına geçildi. Sunumun ardından katılımcılar arasında yapılan mini yarışma ile hazırlanan sorulara verilen cevapları doğru bilen ilk 10 kişiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'de oynanacak maç için hediye bilet verildi. - DENİZLİ