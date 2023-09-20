Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Enerji İzleme ve Kayıplarının Tespiti Semineri Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, farklı sektörlerden birçok firmanın katılımıyla 'Enerji İzleme ve Enerji Kayıplarının Tespiti' konulu bir seminer düzenledi. Seminerde enerji verimliliği, yasal yapılar, ölçüm ve izleme çözümleri gibi konular ele alındı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden sanayide farklı sektördeki birçok firma "Enerji İzleme ve Enerji Kayıplarının Tespiti" konulu seminerle bilgilendirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (DOSB) ve enerji firması iş birliği ile "Enerji İzleme ve Enerji Kayıplarının Tespiti" konulu seminer Net Enerji yönetim kurulu başkanı Güray Erden'in anlatımıyla tekstil sektörü başta olmak üzere farklı sektördeki birçok firmanın katılımıyla gerçekleşmiştir. Seminerde değinilen konular, enerji verimliliğinin önemi, net 0 konsepti, ülkemizde karbon emisyonu ve enerji verimliliği üzerine oluşturulan yasal yapılar, ETS, ISO50001, Enerji Bakanlığı ve teşvikleri, teknik yapılardan enerji etüdü, enerji verimliliği tanım ve tespiti, ölçüm, verimlilik konusunda yaşanan problemler, izleme çözümlerinde donanım, yazılım, uzaktan enerji yönetimi ve net enerji örnek çalışmaları yer aldı. Etkinliğe katılan tüm firmalara özel hazırlanacak olan GAP (Enerji Kayıplarının Tespiti) analizi ile mevcut profillerini inceleme, enerji verimliliği konusunda hedeflenebilir potansiyellerini görme imkanı sağlanmış olacak.

"Eğitim ve seminerlerle sanayicilerimiz bilgilendiriliyor"

Bu dönemde enerjide doğru planlama ve enerji verimliliğinin çok daha önemli hale geldiğinin altını çizen Denizli Organize Sanayi Müdürü Ahmet Taş, " Yıl boyunca planladığımız ve sık sık düzenlediğimiz bu tarz eğitim ve seminerlerle sanayicilerimizi bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyoruz. Günümüzde hem çevre ile alakalı hem de ekonomik olarak büyük önem taşıyan enerji verimliliği konusunda düzenlediğimiz bu seminere katılım gösteren tüm firmalara ve DOSB yönetimine emekleri için teşekkür ederiz." dedi. - DENİZLİ