Denizli'nin Tarım İhracatı 2023'te 335 Milyon Doları Buldu

Denizli'nin toplam tarım ihracatı 2023 yılında 335 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü toplam tarım ihracatından yüzde 16 oranında pay aldı. Sektör ihracatı 2023 yılında yüzde 12 oranında artarak 54 milyon dolara ulaştı.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Denizli'nin toplam tarım ihracatı 215 milyon dolar oldu. Tarım alt sektörleri arasında güçlü konumunu sürdüren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yılın ilk 8 ayında ilimizin toplam tarım ihracatından yüzde 17 oranında pay alarak pastadaki dilimini artırdı.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"Çeşitli sektörlerde üretimine ve ihracatına devam eden Denizli, tarımda da gelişimini sürdürüyor. Tarım sektörlerinin Denizli'nin ihracatından aldığı pay yüzde 7,4 seviyelerinde. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ise oluşturduğu katma değerle tarım alt sektörleri içerisinde fark oluşturmaya devam ediyor. 2022 yılında sektörün ihracat birim fiyatı 1,65 dolar seviyesindeyken, 2023 yılında bu değer 2,20 dolara ulaşmış durumda. İlimizden ayçiçeği tohumu, pastacılık malzemeleri, yağlı tohumlar, ekmekçi mamulleri, bisküvi gibi ürünlerin ihracatı gerçekleşiyor."

Sektörün Pazar Çeşitliliği Giderek Artıyor

2024 yılının 8 aylık verilerine de değinen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Sektör ihracatı aynı dönemde değer bazında yüzde 1,1 oranında artarak 35 milyon dolara ulaştı. Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 46 payla sektör ihracatında ana pazar olarak konumlanıyor. Rusya ve Moldavya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu yüzde 24, Afrika ülkeleri ise yüzde 13 oranında sektör ihracatından pay aldı. Sektörden en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke; Romanya, Almanya, Polonya, Rusya ve Moldova olarak sıralanıyor. Diğer yandan, Cezayir, Tunus, Bulgaristan ve Özbekistan'a olağanüstü artışlar kaydedildi. Sektörün ihracat ülkeleri de giderek artıyor. İçinde bulunduğumuz yılın sekiz ayında 55 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Pazar çeşitliliğinin giderek artacağına inanıyoruz. Denizli'nin ihracat artışıyla ve oluşturduğu katma değerle dikkat çeken sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımıza ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar için teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi. - DENİZLİ