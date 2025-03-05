Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun adliyede verdiği ilk ifade
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz

Denizli'nin Şubat Ayı İhracatı Yüzde 5,4 Azaldı

Denizli'nin Şubat Ayı İhracatı Yüzde 5,4 Azaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'den Şubat ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalarak 340 milyon dolara düştü. Türkiye genelinde 20,8 milyar dolar olarak kaydedilen ihracatta, tekstil ve konfeksiyon ihracatındaki düşüş dikkat çekti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'den Şubat ayında gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalışla 340 milyon dolar oldu.

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye ihracatı Şubat ayında yüzde 1,5 azalışla 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Denizli ihracatı da Şubat ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 azalışla 340 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 0,4 artışla 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Denizli ihracatının Ocak ayını çift haneli artışla karşıladığını hatırlatan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Şubat ayında ise ihracatımız bir iş günü eksik olması sebebiyle bir miktar geriledi. 2024 yılı şubat ayı 29 gündü. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 8 azalışla 103 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 6,2 artışla 72 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 6,1 artışla 59 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 7 artışla 29 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 1,8 artışla 20 milyon dolar oldu. Şubat ayında tarım alt sektörleri olan meyve sebze mamulleri yüzde 71, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 62 ve mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinde yüzde 22 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi" dedi.

Zirve İngiltere'nin

Denizli'den Şubatta en fazla ihracat yapılan ülkelere değinen Başkan Memişoğlu, "İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 13,1 oranında azalışla 41 milyon dolar olarak kaydedildi. İtalya ilimiz ihracatında ikinci sıraya yükseldi ve İtalya'ya ihracatımız yüzde 46,2 artışla 33 milyon dolara ulaştı. Ardından gelen Almanya'ya ihracatımız yüzde 8,8 azalışla 29 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında dördüncü sıraya gerileyen ABD'ye ihracatımız yüzde 12,8 oranında azalışla 28 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız ise yüzde 11,8 artışla 18 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yunanistan'a yüzde 355, Ukrayna'ya yüzde 334, İsveç'e yüzde 165, Slovakya'ya yüzde 121 ve Mısır'a yüzde 84 oranında gerçekleşen ihracat artışları şubatta dikkat çekti. İlimiz ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde şubat ayında en çok dikkat çeken husus; İtalya'nın yüzde 46,2 artışla ikinci sıraya yükselmesi oldu" diye konuştu. - DENİZLİ

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
img

Arap Birliği'nin planına ABD çok sert çıktı
img

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten
Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia

Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.