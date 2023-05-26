Denizli'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 40 arttı

2022 yılında Denizli'nin toplam ihracatı 4,7 milyar dolar oldu. En dikkat çeken sektörler arasında ihracatını yüzde 40 artırarak 190 milyon dolara taşıyan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yer aldı.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Öncelikle, Denizli tarım sektöründe ülkemizin önemli oyuncularından biri konumunda. Alt sektörler bazında ise su ürünleri ve hayvansal mamuller fark oluşturuyor. 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 ihracat artışıyla dikkat çeken sektör ihracatçılarımıza ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar için teşekkürlerimizi iletiyoruz. 2022 yılında Denizli'den su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 82 ülkeye 190 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılında bu değer 135 milyon dolar seviyesindeydi. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülkenin yüzde 25 oranla Irak, yüzde 21 oranla Hollanda, yüzde 5 oranla Almanya, yine yüzde 5 oranla Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 4 oranla Cezayir olduğunu görüyoruz. Alt ürün grupları bazında ihracat incelendiğinde en yüksek değerin 85 milyon dolar ile hayvansal ürünlerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sonrasında ise 60 milyon dolar ile su ürünleri grubu, 25 milyon dolar ile süt ürünleri grubu ve 20 milyon dolar ile şarküteri ürünleri grubu geliyor." dedi.

Türk menşeili ürünler, özellikle Avrupa'daki market raflarında yoğun ilgi görüyor

Denizli'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, "Günümüz toplumu özellikle protein tüketimine önem veriyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça hayvansal protein tüketimleri de artıyor. Bu noktada, ülkemiz bulunduğu konum itibariyle oldukça avantajlı durumda. Ancak artan kuraklıkla birlikte su kaynaklarımızın ciddi oranda azaldığı ve sularımızın giderek kirlendiği de hepimizin bildiği bir gerçek. Bu çerçevede, sektör olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda elimizi taşın altına koymalıyız. Denizlili ihracatçılarımızın bu konuda farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Öte yandan, önemle belirtmek istediğim bir diğer husus da ilimizin alabalık üretiminde ve ihracatında dünyada önemli bir yere sahip olduğu. Türk menşeili su ürünleri, özellikle Avrupa'daki market raflarında tüketiciler tarafından yoğun şekilde talep ediliyor. Avrupa'da restoranlarda kullanılan levrek ve çipura balıklarının yüzde 70'inden fazlası Türkiye'den tedarik ediliyor. Bunun da bir bölümü Denizli'den ihraç ediliyor. Yine hayvansal mamuller ve süt ürünleri grubunda dünyanın önemli tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Su ürünleri ve hayvansal mamullerin Denizli ihracatında yıldız sektörler arasındaki yerini koruyarak yakaladığı bu güçlü ivmeyi daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. - DENİZLİ