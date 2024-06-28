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Denizli'nin Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı Arttı

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Denizli'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü ihracatı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 48 oranında artışla 12,3 milyon dolara ulaştı. Denizli'nin toplam tarım ihracatı ise yüzde 11 artarak 147 milyon dolara çıktı. Kuru meyve ve mamulleri sektörü, ilimizin toplam tarım ihracatının yüzde 8'ini oluşturdu.

Denizli'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü ihracatı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 48 oranında artışla 12,3 milyon dolara ulaştı.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde Denizli'nin toplam tarım ihracatı yüzde 11 oranında artışla 147 milyon dolar gerçekleşti. Tarım alt sektörleri arasında güçlü konumunu sürdüren kuru meyve ve mamulleri sektörü yılın ilk 5 ayında ilimizin toplam tarım ihracatından yüzde 8 pay aldı.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu; "Denizli'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü ihracatı 2023 yılında yüzde 34 oranında artışla 21,8 milyon dolar değerinde gerçekleşti. İlimizden özellikle leblebi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, kuru kayısı, yer fıstığı, çam fıstığı ve kuru üzüm gibi gıdaların ihracatı gerçekleşiyor. Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 73 payla sektör ihracatında ana pazar olarak konumlanıyor. 2024 yılının Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayında Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, İspanya ve Hollanda'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Diğer yandan, ABD'ye kuru meyve ihracatı aynı dönemde yüzde 90'nın üzerinde artış gösterdi. Sağlık açısından vazgeçilmez olmaya devam edecek olan geleneksel kuru meyveleri 40 ülkeye ihraç ediyoruz. Pazar çeşitliliğinin giderek artacağına inanıyoruz. Denizli'nin ihracat artışıyla dikkat çeken sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımıza ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar için teşekkürlerimizi iletiyoruz." İfadelerini kullandı.

Kuru ve kabuklu meyvelerin üretiminde ve ihracatında ülkemizin dünya genelinde lider konumda olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Bu konumu korumak adına, Avrupa'nın ana gündemi olan sürdürülebilirlik konusunun, sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın da ana gündemleri olması gerekiyor. Tüketici tercihlerinin ve beklentilerinin değiştiği bir dönemdeyiz. Bu değişime ve dönüşüme ayak uydurmak ancak sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştirilen üretim metotlarıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Kuru meyve ihracatının sürdürülebilir tarım uygulamaları, ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesi ve kaliteden ödün vermeyen gıda anlayışı ile güçlü artışını sürdüreceğine inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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