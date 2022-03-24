Denizli'nin ihracattaki yıldızları ödüllendirilecek

DENİZLİ (İHA) - Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) ev sahipliğini yapacağı "TİM Denizli Meclisi ve DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" etkinliği, 28 Mart 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla 28 Mart 2022 Pazartesi günü otelde "TİM Denizli Meclisi ve DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" etkinliği düzenlenecek. TİM Denizli Meclisi etkinliği kapsamında katılımcılar, Ticaret Bakanlığı, TİM, kamu kurum ve ilgili kurumların yetkililerince ihracat konusunda bilgilendirilerek, bölge ihracatına ilişkin veriler, analizler ve fırsatlar paylaşılacak olup, ihracatçılarımızın öneri ve beklentileri konularında değerlendirmelerde bulunulacağı belirtildi.

Ardından ise, 2021 yılında DENİB üzerinden en çok ihracat gerçekleştiren firmalarının ödüllendirileceği "DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi