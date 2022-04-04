Denizli'nin ihracatı artmaya devam etti

DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, birlik olarak mart ayında gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artışla 345 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Memişoğlu, yaptığı açıklamada, mart ayında en çok ihracat yapan 7. şehir olduklarını belirtti.

Mart ayı ihracat rakamının aylık bazda ulaşılan en yüksek değer olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Denizli'den 2022 yılı için 5 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik. Mart ihracatımız geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 33,1 artarak 345 milyon dolar oldu. Ayrıca Ocak-Mart döneminde ilimiz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 yükselişle 1 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay, tekstil-konfeksiyon sektörü ihracatının yüzde 29,8 artışla 169 milyon dolar oldu. Elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 38,7 artışla 81 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 9,9 artışla 62,6 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 10,4 yükselişle 26,7 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Denizli'den geçen ay en çok İngiltere'ye ihracat yapıldığını aktaran Memişoğlu, bu ülkeyi ABD ve Almanya'yı takip ettiğini sözlerine ekledi.