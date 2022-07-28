Denizli'nin ihracatı 6 ayda 2,5 milyar doları aştı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Meclisinde son 1 ayda yaşanan sosyoekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ülke ihracatında yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik bir artış yakaladıklarını belirten Erdoğan, "Haziran ayın ülke ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5, yılın ilk yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Denizli'miz ise yılın ilk yarısında 2,5 milyar doları aşan bir ihracat tutarına ulaştı" dedi.

Aylık olağan meclis toplantısı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirildi. Gündem görüşmelerinin ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan dünya, Türkiye ve Denizli özelindeki sosyoekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan, Denizli'nin güncel ekonomik verilerini açıkladığı toplantıda, ihracattaki yükselişin altını çizdi. Erdoğan, "Sanayicimiz, geçen ay 492 milyon 73 bin dolarlık ihracat yaptı. İhracatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9, bir önceki aya göre ise yüzde 41,42'lik bir artış yakaladık. Yılın ilk yarısında ise 2 milyar 534 milyon 463 bin dolarlık ihracata ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5'lik bir artışa imza attık. Yılın ilk yarısında 164 ülkeye ihracat yaptık; geçen yıl aynı dönemde bu sayı 158 idi. İhracatımızda ilk üç ülke, sırasıyla İngiltere, ABD ve Almanya oldu. 4'üncü sıradaki İtalya'ya olan ihracatımızı bir önceki aya göre yüzde 61,03 arttırdık. Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımız, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,44 arttı. Aynı dönemde, ihracatımızın yüzde 69,16'sı, Avrupa'ya yapıldı. Mayıs ayındaki ithalatımız ise 294 milyon 357 dolardı. İthalat, bir önceki aya göre yüzde 11,58 arttı. İlk 5 aylık dönemdeki artışın oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 oldu. İthalatımızdaki ilk 3 ülke sırasıyla Rusya Federasyonu, Özbekistan ve Kazakistan. 4'üncü sırada ise Çin var. Öte yandan, yılın ilk yarısında ticarethanelerimizle sanayimizde üretim ve ticaret için kullanılan elektrik miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un üzerinde arttı" dedi.

Erdoğan: "Denizli'de, protestolu senetler yüzde 59,84 azaldı"

Başkan Erdoğan, Denizli'nin karşılıksız senet sayısı ile tutarlarındaki iyileşmede, ülke ortalamasının üzerine çıktığını da ifade etti. Erdoğan, "Denizli'deki protestolu senetler, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,84 azaldı. Ülke genelindeki iyileşme ise yüzde 50,5 oldu. Tutar bazında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,98'lik bir iyileşme yakaladık. Ülke genelindeki iyileşme ise yüzde 18,08'de kaldı. Marka ve patent başvurularına baktığımızda, faydalı model başvurularında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25, geçen yılın ilk yarısına göre ise yüzde 46,43'lük bir artış sağladık. Artış oranı patent başvurularında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20, geçen yılın ilk yarısına göre ise yüzde 56,67 oldu. Endüstriyel tasarım başvurularında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147,62'lik önemli bir artışa imza attık. Yılın ilk yarısında endüstriyel tasarım başvurularındaki artış oranı yüzde 17,5 oldu" dedi.

Denizli'deki yabancı ortaklı firma sayısı 304'e çıktı

Başkan Erdoğan, konuşmasında Denizli Ticaret Odası'na kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısının 304'e ulaştığını da belirtti. Erdoğan, "Geçen yılın aynı dönemine göre, yılın ilk yarısında yüzde 9,37'lik bir artış yakaladık. Sadece geçen ay ise yüzde 100'lük artış oldu ve 8 firma daha kazandık. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı yüzde 66,15. Bunlar arasında İran 62 firmayla ilk sırada; Almanya ise 56 firmayla ikinci durumda" diye konuştu.

Kurulan şirket sayısı aylık yüzde 28,09 arttı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, temmuz ayı olağan meclis toplantısında üye sayılarını da açıkladı. Haziranın sonu itibarıyla 19 bin 848 üyeye ulaştıklarını aktardı. Başkan Erdoğan, "Yılbaşından bu yana kurulan 221 gerçek kişi işletmelerimizle, TOBB'un verilerine göre iller arasında 10'uncu sıradayız. Öte yandan, kurulan şirket sayımız bir önceki aya göre yüzde 28,09, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,15, yılın ilk yarısında da yüzde 12,36 arttı. Odamıza, geçen ay 182 üye kaydettik. 75 firmamız ise bizden kaydını sildirdi. 11 firmamız da tasfiye sürecine girdi. Yılın ilk yarısında kaydettiğimiz üye sayısı 921. Bundan 5 yıl önce bu sayıyı yıl sonuna doğru görüyorduk. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5'lik bir artışa imza attık. Üye profilimizde, 9 bin 966 işletmeyle en çok limitet şirketler yer alıyor. Sayıları 6 bin 970'e ulaşan hakiki şahıs firmalarımız ise ikinci sırada. Sayıları 2 bin 463 olan anonim şirketlerimiz ise üçüncü sırada. Haziranın sonu itibarıyla 19 bin 848 üyeye ulaştık. Üye sayımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,11 arttı. Faal üye sayımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,51, bir önceki aya göre de yüzde 1,82 çoğaldı" dedi.

Başkan Erdoğan, DTO'da yılın ilk yarısında 10 bin 732 evrak düzenlendiğini de açıkladı. Erdoğan, "Odamıza gelen 3 bin 626 evrakla ilgili gereken işlemleri yaptık. 697 sayısal takograf ile 669 K Belgesi verdik. 142 iş makinasının tescilini onayladık. 195 kapasite raporu, 66 ekspertiz raporu, 18 yerli malı belgesi, 2 de levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi düzenleyip verdik" dedi.

Başkan Erdoğan konuşmasını son bir aylık dönemdeki faaliyetlerinin ayrıntıları ile projelerinin son durumunu aktararak sonlandırdı. - DENİZLİ