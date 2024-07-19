Denizli'nin Elektrik-Elektronik Sektörü İhracatı Artış Gösterdi

Denizli'nin elektrik-elektronik sektörü ihracatı 2023 yılında yüzde 0,5 artışla 812 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu sektör, Denizli'nin toplam ihracatından yüzde 19,4 oranında pay aldı.

2024 yılının ilk yarısında ise Denizli'nin toplam ihracatı 2,1 milyar dolar olurken, elektrik-elektronik sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında artışla 406 milyon dolara ulaştı.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli'nin elektrik-elektronik sektörü ihracatının yüzde 98'ini 85.44 Gtip'li kablo grubu oluşturuyor. İlimizden kablo sektöründe 2023 yılında 802 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ise ilimizin kablo sektöründen ihracatı 396 milyon dolara ulaştı. Bu değerle ülke geneli il sıralamasında Denizli ikinci sırada yer alıyor. İlimizin önde gelen sektörlerinden biri olan elektrik-elektronik sektörü ihracatı 2019 yılından bu yana artış trendi içerisinde. Sektör, güncel verilerle toplam ihracatımızdan yüzde 19 oranında pay alıyor. İngiltere, Denizli'nin kablo ihracatında zirvede yer alıyor. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde İngiltere'ye kablo ihracatımızda yüzde 15,4 oranında artış kaydedildi. İlimizin kablo ihracatında Avrupa ülkelerinin payı yüzde 77 oranında. Bu nedenle, Avrupa'da yaşanan sürdürülebilirlikle ilgili her gelişmeyi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamaları yakından takip etmek, yol haritalarımızı oluşturmak ve dönüşümü sağlamak pazarlarımızda hakimiyetimizi devam ettirmek adına büyük önem arz ediyor" dedi.

"Enerji verimliliği kablo sektörünün öncelikli hedefi"

Kablo sektörünün günlük yaşamımızın her alanında büyük rol oynadığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Sektörün üretim teknolojisi inovasyon ışığında sürekli gelişiyor. Özellikle enerji verimliliğini artırma konusunda çalışmalar sektörün öncelikli stratejisi olarak konumlanıyor. Kablo, her geçen yıl gelişimini katlayarak devam ettirecek parlayan sektörlerden biri. Denizlili firmalarımızın uluslararası standartlarda üretim ve ürün noktasında bulundukları mevcut durumun başarısını görüyor ve küresel rekabette ön sıralarda yer alacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ