Denizli'nin Çal İlçesinde Enginar Hasadı Başladı

Denizli'nin Çal İlçesine bağlı Selcen Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl ilk kez dikimi yapılan enginar bol ürün verip üreticisini sevindirmişti. Geçen yıl 'Kalp' cinsi enginar dikiminin yapıldığı mahalleye bu yıl 'Çanak' cinsi enginar dikimi de yapıldı. Geçen yıl dikilen enginarlardan ilk hasat yapılmaya başlandı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Selcen Mahallesi'nde geçen yıl deneme amaçlı anlaşmalı olarak ilk kez 'kalp' cinsi enginar dikimi yapılmıştı. Geçen yıl yaklaşık 3 dönümlük araziye dikimi yapılan 2 bin kök kalp enginarda bu yılın ilk hasadı başladı. Tanesi toptan 10 TL'den satılan kalp enginar, perakende olarak 15 TL'den tarladan tüketiciye ulaştırılıyor. Geçen yıl üretilen enginarın büyük bölümü Aydın Söke'deki tesiste işlendikten sonra dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilmişti. Bu yılda Selcen Mahallesi'nde kalp enginara ilave olarak deneme amaçlı 1 dönümlük araziye 'Çanak' cinci enginar dikimi de yapıldı. Geçen yıl dikimi yapılan kalp enginarlardan bu yılın ilk hasadını yapmaya başladıklarını belirten üretici Ömer Ayhancı, enginarın Çal topraklarını çok sevdiğini söyledi. Geçen yıl üç dönüklük deneme enginar bahçesinden, 30-32 bin adet "kalp" enginar hasadı yaptıklarını belirten Ayhancı, "Geçen yıl Aydın'da Nihat Selçuk isimli bir enginar üreticisi, yıl bazında sürekli hasat alınması amacıyla Aydın, Denizli ve Antalya Ziraat Odası Başkanlarıyla iletişime geçmişti. Çiftçiye, örnek olması için geçen yıl 3 dönümlük bir araziye 2 bin kök enginar dikimini yapmıştık. Güzel bir sezon geçirdik. Bu yıl kalp enginara ilave olarak bir dönüm daha çanak enginar dikimi yaptık. Toplam dört dönümlük sulak arazimizde 2 bin 500 kök enginarınız bulunuyor' dedi

İlk hasat başladı

Geçen yıl deneme amaçlı dikimi yapılan kalp enginarlardan ilk hasadı yapmaya başladıklarını anlatan Ömer Ayhancı, 'Enginar çok yıllık suyu seven bir ürün. Bir kere fidanı dikiyorsunuz, 5-7 yıl arasında ürün alıyorsunuz. Takibi bitkinin zamanında sulanması ve bakımının iyi yapılması da çok önemli. Geçen yıl dikimini yaptığımız fidanlardan bu yılın ilk hasadını da yapmaya başladık. Tanesi toptan 10 TL'den satılan kalp enginar, perakende olarak 15 TL'den tarladan tüketiciye ulaşıyor. Kalp enginar türümüz kök başına 15-16, Çanak olarak geçen türümüz de kök başına 8-10 baş enginar veriyor. Ülkemizde daha çok zeytinyağlı yemek türü olarak tüketilen, faydaları saymakla bitmeyen enginar; yüksek lif oranına sahip yapısı ve karaciğer dostu olmasıyla Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Anavatanı olarak genellikle Aydın ve İzmir bölgesinde üretimi sağlanıyor" dedi. - DENİZLİ