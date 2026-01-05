Haberler

"Araştırmacı kavuncu dede" ata tohumlarını geleceğe taşıyor

'Araştırmacı kavuncu dede' ata tohumlarını geleceğe taşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

74 yaşındaki elektrik-elektronik mühendisi Halit Tekin, emekli olduktan sonra kaybolmaya yüz tutmuş yerel kavun tohumlarını koruma ve geliştirme adına çalışmalar yapıyor. 'Araştırmacı Kavuncu' olarak tanınan Tekin, kavunları deneysel bir yaklaşımla yetiştiriyor ve bölge halkının ilgisini çekiyor.

Denizli'de "araştırmacı kavuncu dede" olarak tanınan 76 yaşındaki elektrik-elektronik mühendisi Halit Tekin, emeklilik yıllarını kaybolmaya yüz tutmuş yerel kavun tohumlarını korumaya ve geliştirmeye adadı.

Meslek hayatı boyunca devreler ve elektronik sistemler üzerine çalışan Tekin, emekli olduktan sonra çocukluk tutkusu olan tarıma yöneldi. Klasik üretim anlayışının dışına çıkan Tekin, her ekimi bir deney, her tohumu ise bilimsel bir proje olarak ele alıyor. Acıpayam ilçesi ve çevresindeki deneme bahçelerinde onlarca farklı kavun çeşidi yetiştiren Tekin, bölge halkı tarafından "Araştırmacı Kavuncu" olarak tanınıyor.

Özellikle aroma ve lezzetiyle öne çıkan, coğrafi işaret tescilli "Acıpayam kavunu" üzerine yürüttüğü çalışmaların dikkati çeken Tekin, yetiştirdiği ürünlerin şeker oranından kabuk sertliğine, raf ömründen aroma yoğunluğuna kadar tüm teknik detayları kayıt altına alıyor. Ata tohumlarının korunmasının milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

"Bir mühendis olarak meslek hayatım boyunca verimlilik ve kalite odaklı çalıştım. Şimdi aynı disiplini kavunlarımıza uyguluyorum. Amacım, atalarımızdan kalan o eşsiz tatları ve kokuları, genetiği bozulmadan gelecek nesillere ulaştırabilmek. Doğru tohum, doğru toprak ve sabır birleştiğinde ortaya çıkan lezzet, hiçbir hibrit üründe yok."

Ürettiği kavunları Denizli-Acıpayam kara yolu kenarındaki tezgahında satışa sunan Tekin, yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tezgahtaki "Araştırmacı kavuncu" yazısını merak edenler, Tekin'den bilgi aldıktan sonra ürün satın alıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Milyonlar merakla bekliyordu: İşte memur ve emeklinin zam oranı
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Atletico Madrid'e büyük şok! Sörloth da yetmedi

Atletico Madrid'e büyük şok!
Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi

Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü