'Araştırmacı kavuncu dede' ata tohumlarını geleceğe taşıyor

Denizli'de "araştırmacı kavuncu dede" olarak tanınan 76 yaşındaki elektrik-elektronik mühendisi Halit Tekin, emeklilik yıllarını kaybolmaya yüz tutmuş yerel kavun tohumlarını korumaya ve geliştirmeye adadı.

Meslek hayatı boyunca devreler ve elektronik sistemler üzerine çalışan Tekin, emekli olduktan sonra çocukluk tutkusu olan tarıma yöneldi. Klasik üretim anlayışının dışına çıkan Tekin, her ekimi bir deney, her tohumu ise bilimsel bir proje olarak ele alıyor. Acıpayam ilçesi ve çevresindeki deneme bahçelerinde onlarca farklı kavun çeşidi yetiştiren Tekin, bölge halkı tarafından "Araştırmacı Kavuncu" olarak tanınıyor.

Özellikle aroma ve lezzetiyle öne çıkan, coğrafi işaret tescilli "Acıpayam kavunu" üzerine yürüttüğü çalışmaların dikkati çeken Tekin, yetiştirdiği ürünlerin şeker oranından kabuk sertliğine, raf ömründen aroma yoğunluğuna kadar tüm teknik detayları kayıt altına alıyor. Ata tohumlarının korunmasının milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

"Bir mühendis olarak meslek hayatım boyunca verimlilik ve kalite odaklı çalıştım. Şimdi aynı disiplini kavunlarımıza uyguluyorum. Amacım, atalarımızdan kalan o eşsiz tatları ve kokuları, genetiği bozulmadan gelecek nesillere ulaştırabilmek. Doğru tohum, doğru toprak ve sabır birleştiğinde ortaya çıkan lezzet, hiçbir hibrit üründe yok."

Ürettiği kavunları Denizli-Acıpayam kara yolu kenarındaki tezgahında satışa sunan Tekin, yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tezgahtaki "Araştırmacı kavuncu" yazısını merak edenler, Tekin'den bilgi aldıktan sonra ürün satın alıyor. - DENİZLİ