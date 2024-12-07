Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı'nda El Birliği vurgusu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 100'e yakın marka ve Denizlililerle motorlu taşıtlar fuarında yaptığı açıklamada, "El birliği ile çalışarak kentimizi ve insanımızı kalkındıracağız" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ilgili meslek komitelerinin üyeleri ile EGS Park Fuar alanındaki Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı'na adeta çıkarma yaptı. Denizlililer'in 7'den 70'e çocuğu, genci ve yaşlısıyla ailecek gezdiği fuarda güzel görüntüler oluştu. Çocuklar, model arabalarında vakit geçirirken yetişkinler de farklı marka ve modelleri bir arada bulmanın ve yerinde görüp incelemenin rahatlığını yaşadı. Kimi sergilenen araçlarla fotoğraf çektirdi ve yetkililerden bilgi edindi kimi de fuar alanını gezmeyi ve alışveriş etmeyi tercih etti.

DTO Başkanı Erdoğan, stantları tek tek dolaşarak firmaların sahipleri, yetkilileri ve çalışanlarıyla görüştü. Fuar ve sektörleri hakkındaki görüşlerini dinledi; güzel bir fuar geçirmelerini diledi. Katılımcılar da büyük ilgi gösterdikleri Başkan Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan ile karşılaşanlar, günün anısına bir fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın ziyareti, basın mensuplarından da yoğun bir ilgi gördü. Başkan Erdoğan, gazetecilerin sektör ve fuarla ilgili sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, değerlendirmesinde "Denizli'ye değer katan her türlü ticari girişimin ve vatandaşımızın yanındayız, destekçisiyiz. El birliği ile çalışarak kentimizi ve insanımızı kalkındıracağız. Sektörlerimize ve üyelerimize kazandıracağız. Stantlarında ziyaret ederek yetkilileri ile görüştüğümüz 1'inci Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı'mızdaki firmalarımıza ve sahiplerine, şehrimize ve ekonomimize bu anlamdaki katkılarından dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyorum. 100'e yakın marka ve modelin yer aldığı 40 stantla bu yıl ilk kez düzenlediğimiz fuarımızdaki firmalarımızın hepsini ziyaret ettik. Üyelerimiz ve şirketlerimizin yetkilileri ile, fuarımızı ve sektörlerini istişare ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ederim; bereketli geçecek bir fuar diliyorum. Basın mensuplarımız ile ziyaretçilerimize de yoğun ilgilerinden dolayı müteşekkiriz. Üyelerimiz ile firmalarımız, birbirinden güzel stantları ve ürünleriyle kentimize ayrı bir renk kattılar. Vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılaşmaları bizi de son derece mutlu etti" dedi.

DTO Başkanı Erdoğan, aralarında Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili'nin de bulunduğu heyeti, DTO'nun fuara alanı girişindeki Ticaret Alanında ağırladı. - DENİZLİ