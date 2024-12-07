Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı'nda El Birliği vurgusu

Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı'nda El Birliği vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı'nda yaptığı açıklamada, şehir ve insanı kalkındırmak için iş birliğinin önemine dikkat çekti. Fuar, Denizlililer tarafından yoğun ilgi gördü.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 100'e yakın marka ve Denizlililerle motorlu taşıtlar fuarında yaptığı açıklamada, "El birliği ile çalışarak kentimizi ve insanımızı kalkındıracağız" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ilgili meslek komitelerinin üyeleri ile EGS Park Fuar alanındaki Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı'na adeta çıkarma yaptı. Denizlililer'in 7'den 70'e çocuğu, genci ve yaşlısıyla ailecek gezdiği fuarda güzel görüntüler oluştu. Çocuklar, model arabalarında vakit geçirirken yetişkinler de farklı marka ve modelleri bir arada bulmanın ve yerinde görüp incelemenin rahatlığını yaşadı. Kimi sergilenen araçlarla fotoğraf çektirdi ve yetkililerden bilgi edindi kimi de fuar alanını gezmeyi ve alışveriş etmeyi tercih etti.

DTO Başkanı Erdoğan, stantları tek tek dolaşarak firmaların sahipleri, yetkilileri ve çalışanlarıyla görüştü. Fuar ve sektörleri hakkındaki görüşlerini dinledi; güzel bir fuar geçirmelerini diledi. Katılımcılar da büyük ilgi gösterdikleri Başkan Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan ile karşılaşanlar, günün anısına bir fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın ziyareti, basın mensuplarından da yoğun bir ilgi gördü. Başkan Erdoğan, gazetecilerin sektör ve fuarla ilgili sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, değerlendirmesinde "Denizli'ye değer katan her türlü ticari girişimin ve vatandaşımızın yanındayız, destekçisiyiz. El birliği ile çalışarak kentimizi ve insanımızı kalkındıracağız. Sektörlerimize ve üyelerimize kazandıracağız. Stantlarında ziyaret ederek yetkilileri ile görüştüğümüz 1'inci Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı'mızdaki firmalarımıza ve sahiplerine, şehrimize ve ekonomimize bu anlamdaki katkılarından dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyorum. 100'e yakın marka ve modelin yer aldığı 40 stantla bu yıl ilk kez düzenlediğimiz fuarımızdaki firmalarımızın hepsini ziyaret ettik. Üyelerimiz ve şirketlerimizin yetkilileri ile, fuarımızı ve sektörlerini istişare ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ederim; bereketli geçecek bir fuar diliyorum. Basın mensuplarımız ile ziyaretçilerimize de yoğun ilgilerinden dolayı müteşekkiriz. Üyelerimiz ile firmalarımız, birbirinden güzel stantları ve ürünleriyle kentimize ayrı bir renk kattılar. Vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılaşmaları bizi de son derece mutlu etti" dedi.

DTO Başkanı Erdoğan, aralarında Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili'nin de bulunduğu heyeti, DTO'nun fuara alanı girişindeki Ticaret Alanında ağırladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu
img

Ülke şokta! Romanya'da seçimlerin iptal nedenini duyan inanamıyor
img

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.