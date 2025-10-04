Denizli Model Fabrika Açılıyor

Haberler

Denizli, sanayisinin rekabet gücünü artırmak için Model Fabrika'yı açıyor. 7 Ekim 2025'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından resmen hizmete sunulacak proje, verimlilik ve sürdürülebilirlik alanlarında sanayicilere rehberlik edecek.

Denizli sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmayı hedefleyen Denizli Model Fabrika, 7 Ekim 2025 Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından hizmete açılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle, 7 Ekim 2025 Salı günü gerçekleştirilecek program kapsamında Denizli Model Fabrika'nın resmi açılışı yapılacak ve ayrıca Denizli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneş Enerjisi Santralinin temeli atılacak.

Denizli sanayisi için önemli bir projenin açılışını yapacaklarını kaydeden Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Model Fabrika, Denizli sanayisinin geleceğine yön verecek bir adım. Bu merkez, işletmelere verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijital-yeşil ikiz dönüşüm alanlarında rehberlik eden eşsiz bir 'Öğren-Dönüş' noktası olarak dikkat çekiyor. Gerçek üretim süreçlerinin bire bir yaşandığı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde sanayiciler, yalın üretimden otomasyona, dijitalleşmeden veri analitiğine kadar pek çok alanda uygulamalı deneyim kazanıyor. Model Fabrika, yalnızca işletmelerin süreçlerini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Denizli'nin ekonomik dinamizmine de güçlü bir ivme kazandırarak bölge sanayisini geleceğe taşıyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
