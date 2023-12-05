Denizli Makine ve Aksamları Sektörü URGE Projesi Kapsamında Satış Becerileri Eğitimi Düzenlendi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli Makine ve Aksamları Sektörü URGE projesi kapsamında satış becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim faaliyeti düzenlendi. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle DENİB tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen eğitim programında çağdaş ihracat pazarlaması, ticari istihbarat kaynakları ve uygulamaları gibi konular ele alındı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli Makine ve Aksamları Sektörü URGE projesi kapsamında satış becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim faaliyeti düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle DENİB tarafından yürütülen Denizli Makine ve Aksamları Sektörü URGE projesi kapsamında "İhracata Yönelik Satış Becerilerinin Geliştirilmesi ve Ticari İstihbarat" eğitim programı, Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenlendi.

Proje katılımcılarına yönelik olarak düzenlenen söz konusu eğitim programında, çağdaş ihracat pazarlaması ve stratejisi, ticari istihbarat kaynakları ve uygulamaları, hedef pazarların tespitinin temel prensipleri ve bu prensiplerinin ticari alana uyarlanması, hedef müşteri stratejisi rakiplerin tespiti ve değerlendirilmesi ve hedef rakip kavramı, pazarın değerlendirilmesi ve pazar araştırmaları, mevcut pazar araştırmaları ve firmaların yapacakları araştırmalar gibi konu başlıkları üzerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Denizli Makine ve Aksamları Sektörü URGE projesinin eğitim, danışmanlık ve çeşitli yurt dışı pazarlama programları ile faaliyetlerine devam etmesi planlanıyor. - DENİZLİ