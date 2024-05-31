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Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Büyük Gelişim

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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir gelişim yaşanacağını belirtti. Kasapoğlu, yapılan toplantıda proje detayları ve destekler hakkında bilgilendirme yaptı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli, modern bir OSB'ye kavuşacak ve makine sektöründe büyük bir gelişim yaşanacak" dedi.

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DEMİOSB) Bilgilendirme Toplantısı, DSO M. Feridun Alpat Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

DEMİOSB ve DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda, makineci sanayici iş insanları; proje ile ilgili tüm gelişmeleri, projenin teknik detaylarını, alınan ve alınması hedeflenen destekleri, maliyet tablosunu, projenin geldiği son durumu ve takvim hakkında bilgilendirildi.

DEMİOSB Başkanı Selim Kasapoğlu, Makine İhtisas OSB'nin teknik detaylarını katılımcılara aktarırken, oluşabilecek ve karşılaşılabilecek olası sorunlar ile çözüm önerileri görüşüldü.

DEMİOSB'nin Denizli'deki Makineci Sanayicileri tek çatı altında birleştireceğini kaydeden Başkan Kasapoğlu, "Sanayicimizin gücünü ve potansiyelini ortaya koyacağına inandığımız, DEMİOSB ile ilgili tüm çalışmalar, yapılan planlamalar dahilinde devam ediyor. Makineci sanayicimizin gücüne güç katmak ve şehrimizin hak ettiği potansiyel hedefini yakalamak için çıktığımız bu uzun soluklu, meşakkatli, ama kıymetli olan yolda; bize inanan ve taşın altına elini koyan herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararlılığımızdan ödün vermeden, bu şehre Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kazandıracağız. Denizli, modern bir OSB'ye kavuşacak ve makine sektöründe büyük bir gelişim yaşanacak. Gerçekleştirilecek olan bu önemli yatırım ile ihracat potansiyelimizi de artıracağız." dedi.

"Bu işin başarıyla neticeleneceğine olan inancımız tamdır"

DEMİOSB Başkan Vekili ve DSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarı ile DEMİOSB Bölge Müdürü Himmet Ersoy ve İnşaat Mühendisi Salih Onur Kazak, bilgilendirmelerde bulundu.

Makine sektörü için büyük önem arz eden bu OSB'nin faaliyete geçmesiyle, makine sektörünün ilimiz ihracatındaki payının artacağını ve ileri teknolojik makinelerin üretimine öncülük edeceğini dile getiren DEMİOSB Başkan Vekili Sarı, "Bölgede yapılacak olan yatırımla makine ve aksamları imalatı yapan yeni fabrikalar kurulacak. Karşımıza çıkan engelleri aşarak, sorunları çözerek, birlikten kuvvet doğar ilkesiyle, bu işin başarıyla neticeleneceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı toplantı, görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Denizli İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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