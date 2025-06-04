Denizli Kurban Pazarında 1 Tonluk Tosun 310 Bin TL'ye Satıldı

Denizli Kurban Pazarında 1 Tonluk Tosun 310 Bin TL'ye Satıldı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Denizli Kurban Pazarında hareketlilik arttı. 1 ton 50 kilo ağırlığındaki tosun 310 bin TL'ye alıcısını buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarından hareketlilik arttı. Denizli Kurban Pazarında 1 ton 50 kilo ile pazarın en büyüğü olan tosun 310 bin TL'ye alıcısını buldu.

Denizli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında hareketlilik başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, hem üreticinin hem de alıcıların yüzü gülüyor. Denizli Kurban Pazarında en büyüğü olan 1 ton 50 kilogram gelen tosun alıcısını buldu. Kurban pazarının gözdesi haline gelen tosun vatandaşların büyük ilgisini çekti. Çocuğu gibi baktığını ifade eden besici Bilal Eren, "Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyordu ama tosunum alıcısı çıktı bizde hayırlısıyla verdik" dedi.

"Tosunum 1 ton 50 kilo ile pazarın en büyüğü konumunda"

Besici Bilal Eren yaptığı açıklamada, "Hayvanımız 1 ton 50 kilo ile bu pazaryerinin en büyüğü konumunda. Bu sene ise hayvanımızı 310 bin TL'ye sattık. Çocuğumuz gibi bakıyorduk. Elimizden geldiğince güzel besledik, iyi baktık bu sene artık bizden gidiyor. Hayırlısı olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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