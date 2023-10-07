Denizli kebabı kaybolmaya yüz tutmuş meslekler kategorisine alınıyor

DENİZLİ(İHA) – Meşhur Denizli kebabı için yeni usta yetiştirilmesi adına ilk adımlar atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili oluşturduğu komisyonda Denizli kebabı ustalığı onayı bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili komisyonlar oluşturdu. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), Halk Eğitim Müdürlerinin katkılarıyla bu komisyonda yer aldı. Denizli'de 20 kategoride kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubu bulunuyor ve bunlardan biriside Denizli kebabı ustalığı olacak. Denizli kebabı ustalığını gelecek nesillere aktarmak isteyen ustalar, çırak yetiştiremediği için 'Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler' kategorisine eklenme fırsatı bulundu. Denizli'de ki komisyon 'Denizli Kebabı Ustası' onaylanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayını bekleyen kebapçılar bu sayede daha fazla usta yetiştirecek. Bakanlığın onayından sonra meşhur Denizli kebabı, birçok yerde daha hızlı şekilde şubeleşerek dünyaya adını duyuracak.

"Komisyondan geçti ve Bakanlığımızın onayı bekleniyor"

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan vekili ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonda Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve halk eğitim müdürlerimizin katkılarıyla yer alma fırsatı bulduk. Komisyonda, 'Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler' kategorisinde Denizli'de 20 tane meslek grubumuz var. Biz de Denizli kebabının ilerleyen dönemlerdeki nesillere aktarılması adına bu kategoriye ekletme fırsatı bulduk. Komisyondan geçti ve bundan sonraki aşamada bakanlığımızın onayı bekleniyor. Katkı sağlayan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ye, Halk Eğitim Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyorum. Halk eğitimde bu tarz kurslar açılıyor ama 10 ve üzeri kursiyer istiyor. Fakat 'Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler' kategorisinde 1 ve üzeri katılım olduğunda kurs açılabiliyor. Bakanlığımızın onayından sonra Dursun usta ile birlikte bu projeyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"Kebabımızı dünyaya tanıtmak bizim için gurur verici olacaktır"

Kebap Ustası Dursun Göçenoğlu, "Bu mesleğimiz 1800'lü yıllardan bu yana ulaşan bir meslektir. Şimdi bunu yeni nesillere aktarmakta usta yetiştirme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Kurslarımıza yeterli sayıyı bulamadığımız için çalışma yapamıyorduk. Tarihi, coğrafi işaretli kebabımız, iyi çalışma ve güzel bir lezzet biz bunu dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kebabımızı da fuarlarda, yurt dışında gösteriyoruz. Pamukkale'mizin de burada olması açısından turlarımız geliyor. Ama biz bunu şubeleşemiyorduk, bu yönden ciddi bir sıkıntımız vardı. Böyle bir imkanı sağladıkları ve tarihi bir adım attıkları için Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ederim. Kebap ustalığını öğrenmek isteyen gençlerimizin önünü açamıyorduk. Bu açıdan çok iyi oldu 1 ve üzeri kursiyerle bu önemli mesleklerimizi aktarıp, şubeleşmemiz Denizli kebabımızı dünyaya tanıtmak bizim için ayrı bir gurur verici olacaktır" diye konuştu. - DENİZLİ