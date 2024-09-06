Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Arasında Protokol İmzalandı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, "Sığır Cinsi Hayvanların Kimliklendirilerek Kayıt Altına Alınması" yetkisinin devrine ilişkin protokol imzalandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından; sığır cinsi hayvanların küpelenip, kimliklendirilerek kayıt altına alınması işinin Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince yapılması için protokol imzalandı.

2024 yılı itibariyle Denizli İli sığır cinsi hayvan varlığının 262 bin 478 baş olduğu, Denizli İlinde faaliyetine devam eden yaklaşık 12 bin büyükbaş hayvancılık işletmesi sahibinin 2024 yılı sonu itibariyle yaklaşık 475 bin ton çiğ inek sütünü sanayiye arz edeceğinin öngörüldüğü, 2024 yılı sonuna kadar işletmelerde doğan 90 bin baş buzağının küpelenerek kayıt altına alınacağının tahmin ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "İlimizdeki hayvancılık faaliyetlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan hayvanların küpelenmesi, kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemi gibi bir görevi Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devrediyoruz. İlimizde bulunan tüm büyükbaş hayvancılık işletmelerinde bu uygulama gerçekleştirilecektir." dedi.

Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu da "Söz konusu yetki devrinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin önünü açan Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı' ya ve Birliğimize il genelinde kimliklendirme ve kayıt yetkisinin devrini uygun bulan Sayın İl Müdürümüz, Şakir Çınar' a teşekkür ederim." dedi.

İl Müdürü Şakir Çınar ve Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, küpeleme yetki devri protokolünü birlikte imzalayarak İlimiz hayvancılığı için hayırlı olması temennilerinde bulundular. - DENİZLİ