Denizli İklimlendirme Sektöründe İhracat Rekoru

Denizli'nin iklimlendirme sektöründe 2019 yılında 5,2 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2022 yılında 2019 yılına kıyasla yüzde 122 oranında artışla 11,5 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde Denizli'nin toplam ihracatı 2,8 milyar oldu. 2023 yılının ilk 8 ayında, Denizli'nin iklimlendirme sektörü ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 oranında artış göstererek 8,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Denizli'nin iklimlendirme sektöründe 2019 yılında 5,2 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2022 yılında 2019 yılına kıyasla yüzde 122 oranında artışla 11,5 milyon dolara ulaştı.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde Denizli'nin toplam ihracatı 2,8 milyar oldu. 2023 yılının ilk 8 ayında, Denizli'nin iklimlendirme sektörü ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 oranında artış göstererek 8,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"İklimlendirme sektörü artan ihracatı ile Türkiye ekonomisinin önemli bir oyuncusu haline geldi. Sektörün ülkemiz genelindeki ihracat rakamı 2022 yılında yüzde 8 artışla 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılında sektörün Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 2.6 iken, 2023 yılının ilk sekiz ayında yüzde 3.3 seviyelerine yükseldi. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde, sektörün ihracat rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 4,8 milyar dolara ulaştı. Denizli'de iklimlendirme sektörü 5 yıldır artış trendi içerisinde. 2023 yılının ilk 8 ayında ilimizden özellikle Özbekistan, Kazakistan ve Bulgaristan'a olağanüstü artışlar kaydedildi. Özbekistan'a daha çok klima, Kazakistan ve Bulgaristan'a Fan, hava perdesi ve vantilatör En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke ise Almanya. Sektörden Almanya'ya daha çok tesisat sistemi parçası olan vana, hava temizleyici filtreler, derin dondurucu ve plastik boru gibi bağlantı elemanları gönderiyoruz. Söz konusu ülkeye ihracatımız 2022 yılında yüzde 49 oranında arttı.

İnşaat sektörü, üretim süreçlerinde ısıtma, soğutma ve havalandırma, lojistikte bozulabilir ürünlerin taşınması, gıdaların depolanması, ulaşım araçları ve seracılık gibi birçok alanla iç içe olan iklimlendirme tedarik zincirlerinde çok önemli bir değer taşıyor. Geleceğin vazgeçilmez bir parçası olan ve önemi her geçen gün artan sektörde faaliyet gösteren ihracatçılarımıza ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar için teşekkürlerimizi iletiyoruz."

İklim değişikliği sektöre olan talebi artırıyor.

Dünya genelinde iklimlendirme ekipmanlarına olan yüksek talepte iklim değişikliğinin etkisi yadsınamaz. Alt ürün grupları olan ısıtma, soğutma, havalandırma, klima sistem ve ekipmanları her yıl daha da artan sıcaklıklar, soğuk geçen kışlar ve öngörülemeyen iklim koşulları nedeniyle tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor.

Pandemiyle birlikte havalandırma sistemlerinin önemi daha iyi anlaşıldı. İmalat sanayi üretim süreçlerinde de ısıtma, soğutma ve havalandırmanın son derece elzem bir ihtiyaç haline geldi. Yine tüketici boyutunda konfor ihtiyacının giderek artması ve paketli gıda tüketiminde artış sektöre olan ihtiyacı giderek çoğaltıyor. - DENİZLİ