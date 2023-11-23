Denizli İhracatının Tarihi Kökleri

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olduğunu ve ihracatının 2000 yıl öncesine dayandığını belirtti. Denizli'nin ilk ihracatının antik dönemde tekstil sektöründen yapıldığı ve günümüzde ise farklı sektörlerde ihracat yapıldığı vurgulandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olan Denizli ihracatının 2000 yıl öncesine dayandığını belirtti.

Denizli'nin ilk ihracatı antik dönemde tekstil sektöründen yapıldı. Hierapolis'te yer alan ve Titus Flavius Zeuxis'e ait olduğu bilinen "Tüccar" lahtinde Zeuxis'in ticari amaçla İtalya'ya gidip gelmek üzere Mora Yarımadası'nda yer alan Melea Burnunu 72 defa geçtiği yazıyor. Bugün itibariyle ülkemiz ihracatında üst sıralarda yer alan Denizli'nin ihracat yolculuğu tam 2000 yıl öncesine dayanıyor. Tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olan bölge, Menderes rotası üzerinde kurulu olan Hierapolis üzerinden Efes limanına taşınan ticaret hacmi ile M.S. 2. ve 3. yüz yıllarda gelişme yönünden altın çağını yaşadı.

"İhracat bizim genlerimizde olan önemli bir miras"

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'de binlerce yıldır tekstil üretimi yapıldığının ve ilk ihracatın 2000 yıl öncesine dayandığının altını çizdi. Memişoğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; "Tekstil sektörünün bölgemizde binlerce yıllık köklü bir geçmişi var. Laodikeia, Colossae ve Hierapolis'in fabrikasyon tekstil üretimi antik dönemde oldukça büyük bir üne sahipti ve ticaret merkezi konumundaydı. Yine, tekstil ürünlerinin boyanması da o dönemde önemli bir sektördü. Özellikle Laodikeia'nın ünlü bir konfeksiyon merkezi olduğu biliniyor.Bölgemizde antik dönemin moda zevklerini yansıtan konfeksiyon üretimlerin yapıldığı, Roma Sarayının dahi bölgemizden giyindiği söyleniyor. Denizli'nin bugün tekstil-konfeksiyon devi olarak anılması bir tesadüf değil, geçmişten gelen deneyimle açıklanıyor. Bugün Denizli, Türkiye ihracatında 9. sırada yer alıyor ve güçlü bir ihracatçı kent konumda. İhracat bizim genlerimizde olan önemli bir miras. Bu mirası 2000 yıldır taşıyoruz. Hierapolis'teki bazı tüccarlara ait mezar kitabelerinda, kumaşların nasıl ihraç edildiğine dair bilgiler yer alıyor. O dönemde önde gelen bir tüccar olarak bilinen Flavius Zeuxis'in anıt mezarında, halı, kilim ve kumaş gibi ürünleri Efes limanına, buradan gemilerle Akdeniz havzası ülkelerine götürdüğü, bu seyahatler sırasında İtalya' da Malia burnunu 72 kez dolaştığını yazıyor" dedi.

"Geçmişten geleceğe uzanan bir ticaret kenti: Denizli"

Antik dönemde tekstil ile başlayan ihracatın son 100 yıl içerisinde kösele, demir, tütün, pamuk ve birçok tarım ve sınai ürünle gelişerek günümüzde 183 ülkeye, 3000 kalemde 5 milyar dolara yakın ihracat değeriyle devam ettiğini söyleyen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Günümüzde 25 farklı sektörde, ihracat yapıyoruz. Bugün sadece tekstil sektöründe değil; kabloda, bakır telde, tarımda, doğal taşta, makinede, kimyevi maddelerde, deride ülkemiz ihracatının önemli bir oyuncusuyuz. Geçmişten aldığımız güçle, deneyim ve bilgi birikimimizle beraber günümüzün modern üretim tekniklerini ve güncel trendlerini yakından takip ederek ilimizin ihracatının daha ileri seviyelere taşımak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu. - DENİZLİ