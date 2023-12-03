Denizli İhracatı Yüzde 6 Azaldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, birliklerince kayda alınan ihracat yüzde 6 azalışla 255 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Kasım ayı ihracat verileri açıklandı. Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatı yüzde 5,2 artışla 23 milyar oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 11,4 azalışla 324 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 6 azalışla 255 milyon dolar oldu. Sektörel bazda Denizli ihracatını değerlendirdiğimizde; Kasım ayında tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 13 azalışla 104 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 2 artışla 67 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 12,4 azalışla 40 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 20 artışla 35 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 6,5 artışla 21 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Ülke bazında ihracatımız incelendiğinde ise; lider konumda bulunan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 14,4 azalışla 41,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen Almanya'ya ihracatımız yüzde 4,5 azalışla 33,5 milyon dolar, ABD'ye ise ihracatımız yüzde 25,3 azalışla 24,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde Denizli'den ihracat yapılan toplam ülke sayısı 185 oldu. Tunus, İrlanda, Yunanistan ve Libya'ya kasım ayındaki ihracat artışları dikkat çekti" dedi.

2024'te daha fazla yurt dışı programı, daha fazla ihracat ve daha fazla ihracatçı

Başkan Memişoğlu, "Kasım ayı imalat PMI verilerine göre, ülkemizde üretim, yeni siparişler, satın alma faaliyetleri ve istihdam bir önceki aya göre daha belirgin şekilde azaldı. Ekim ayında 48,4 olan manşet PMI, Kasımda 47,2 olarak ölçüldü. Böylelikle, imalat PMI, üst üste beşinci kez eşik değerin altında gerçekleşti. Bu durum elbette 2023'te Denizli ihracatını da etkiledi. İhracat değişimindeki en önemli etkenlerden bir diğeri ise geçen yılın baz etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Denizli İhracatçılar Birliği olarak temel hedefimiz olan sürdürülebilir ihracat için alıcılarla olan bağımızı sıkı tutmak adına 2023 yılını 20'ye yakın yurt dışı pazarlama programı ile tamamlıyoruz. 2024 yılı Ocak ayında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek olan Heimtextil 2024 hazırlanıyoruz. İlimiz ve ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkıyı artırmak, ihracatımızı sürdürülebilir kılmak, uluslararası pazarlarda daha fazla alıcıya ulaşmak ve bunları yaparken kalite anlayışımızdan asla ödün vermeyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ