Denizli İhracatı Ekim'de 413 milyon dolara ulaştı

Denizli'nin Ekim ayı ihracatı bir kez daha 400 milyon doları geçerek, yüzde 7,3 artışla 413 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın artışında tekstil, elektrik-elektronik, ve makine sektörleri öne çıkmaktadır.

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı ekimde yüzde 2,2 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı ekim ayında yüzde 7,3 artışla 413 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 3,6 artışla 342 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Denizli'nin bu yık beşinci kez 400 milyon dolar barajını aşmayı başardığını kaydeden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Türkiye genelinde ise 9. sıradaki yerimizi koruyarak istikrarlı performansımızı sürdürüyoruz. Ocak-Ekim döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 7,1 artışla 3 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk aylarından bu yana koruduğumuz başarılı ivmenin anahtarı, Denizli'nin üretim gücü, sektörel çeşitliliği ve ihracatçılarımızın küresel koşullara hızla uyum sağlayan dinamizmi. Küresel ekonomideki dalgalanmalara, talep daralmalarına ve finansman koşullarındaki zorluklara rağmen, sene başında belirlediğimiz 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Denizli'nin adını uluslararası pazarlarda gururla taşıyan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekim ayında Denizli ihracatında öne çıkan sektörlere değinen Memişoğlu, "İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 2 artışla 121 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 2,7 artışla 91 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 20,1 artışla 69 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 2,2 artışla 34 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 10,1 artışla 26 milyon dolar oldu. Ekim ayında makine ihracatı yüzde 129 gibi dikkat çeken bir artışla 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 19,4 artışla 82 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Makine sektöründe 2020 yılında 49 milyon dolar olan ihracatımızın, yıl sonunda iki katına çıkarak 100 milyon dolar civarına ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ülke sıralamasında zirve İngiltere'nin

İhracat yapılan ülkeler hakkında bilgi veren Memişoğlu, "İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız ekim ayında yüzde 14,2 artışla 65 milyon dolar olarak kaydedildi. İlimiz ihracatında ikinci sıraya yerleşen İtalya'ya ihracatımız yüzde 26,9 artışla 41 milyon dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ihracatımız yüzde 0,9 azalışla 31 milyon dolar olurken, ardından gelen ABD'ye olan ihracatımız yüzde 6,8 azalışla 30 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sıraya yükselen Fransa'ya ihracatımız ise yüzde 35,8 artışla 20 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
