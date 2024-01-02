Denizli İhracatı 2023 Yılında Yüzde 9,1 Azalışla 3,2 Milyar Dolar Oldu

Denizli'nin 2023 ihracat rakamlarını açıklayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kayıtlarına göre yüzde 9,1 azalışla 3,2 milyar dolar olan Denizli ihracatının Türkiye genelinde 9. sıradaki yerlerini koruduğunu belirtti.

Türkiye ihracatı yüzde 0,6 artışla 255,8 milyar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 10,8 azalışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 9,1 azalışla 3,2 milyar dolar oldu. Böylelikle Denizli Türkiye ihracatında 9. sıradaki yerini korudu. Denizli ihracatının ilk kez 2019 yılında yıllık bazda daralma yaşandığını belirten Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2019 yılında 3,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatlarının 2022 yılı sonu itibariyle 4,7 milyar dolara kadar yükseldiğini söyledi. Küresel enflasyon ve talep daralmasının ihracatlarına mola verdirdiğini kaydetti.

Lider sektör tekstil-konfeksiyon oldu

Denizli'nin sektörel çeşitliliğinin bu süreçte ön plana çıktığını ifade eden DENİB Başkanı Memişoğlu, "2023 yılının tamamında sektörel bazda Denizli ihracatını değerlendirdiğimizde; tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 17,5 azalışla 1,4 milyar dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 0,5 artışla 812 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 7,9 azalışla 568 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 1,6 azalışla 333 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 10,2 azalışla 252 milyon dolar olduğunu görüyoruz" dedi.

2023 yılında 13 sektörün ihracatının artış gösterdiğini kaydeden Başkan Memişoğlu, "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı yüzde 12 artışla 54 milyon dolar, kuru meyve ihracatı yüzde 34 artışla 22 milyon dolar, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 41 artışla 17,5 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 4,5 artışla 17 milyon dolar, fındık mamulleri ihracatı ise yüzde 12,3 artışla 8,2 milyon dolar oldu. En çok önem verdiğimiz sektörlerden biri olan ve çeşitli projelerle desteklediğimiz makine ve aksamları sektörü ise ihracatını yüzde 2 oranında artırarak 80 milyon dolara taşıdı" ifadelerini kullandı.

Ülke sıralamasında zirve İngiltere'nin

2023 yılında ülke bazında Denizli ihracatımızı zirve yine İngiltere'nin oldu. Denizli ihracatında zirvede yer ala İngiltere ile olan ihracatta da azalma yaşandığını söyleyen Başkan Memişoğlu, "Kentin ihracatında lider konumda bulunan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 16,5 azalışla 520 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 20,2 azalışla 398 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 5,5 azalışla 395 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 8,3 azalışla 279 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılında Denizli'den 185 farklı ülkeye ihracat yapıldı. Fas, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Rusya'ya, Suudi Arabistan ve Tunus'a yapılan ihracat ve oransal artışlar dikkat çekti" şeklinde konuştu.

"2023'e küresel enflasyon damga vurdu"

Denizli ihracatının ana pazarları olan Euro bölgelerine değinen Başkan Memişoğlu, "İhracatımızdaki ana pazarlar olan Euro Bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yaşanan makroekonomik gelişmeler ihracatımızı doğrudan etkiledi. 2023 yılında enflasyon Euro Bölgesi'nde yüzde 5,5'e, İngiltere'de yüzde 10,5'e, ABD'de ise yüzde 6,5'e kadar yükseldi. Bu değerler özellikle gelişmiş ülkelerin alışık olmadıkları enflasyon oranları. Bunun neticesinde, ilgili Merkez Bankaları enflasyonla mücadele için art arda agresif faiz artışları yaptı. Bu artışlar tüketici taleplerini doğrudan etkiledi. Özellikle ihracatımızın lokomotif sektörü tekstil-konfeksiyon talep darlığından en çok etkilenen sektörlerin başında geldi" dedi.

"Aşağı yönlü faiz politikalarının dünya ticaretini ivmelendirmesi bekleniyor"

2023'ün son çeyreğinde enflasyonun küresel anlamda gerilemeye başladığını söyleyen DENİB Başkanı Memişoğlu, "2024 yılındaki faiz öngörülerini de yeniden şekillendirdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından 2024 yılının ortalarından itibaren faiz indirimleri bekleniyor. Azalan enflasyon ve aşağı yönlü faiz politikalarının dünya ticaretini ivmelendirmesi ve talepleri yeniden canlandırması bekleniyor. İhracat iklim endeksi ve imalat PMI eşik değerin altında İhracat İklimi Endeksi ağustos ayından itibaren eşik değer olan 50'nin altında seyrediyor. Kasım ayında 49,5'e yükselen endeks ihracat ikliminde bozulmanın sürdüğüne işaret ediyor. Euro Bölgesi'nin ekonomik aktivitesinde süregelen daralma ihracat iklim endeksinin eşik değerin altında kalmasının en büyük nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda negatif olarak ayrışırken, ABD ve İngiltere'deki pozitif veriler daralmanın sınırlı kalmasına yol açtı. Benzer şekilde Türkiye İmalat PMI, üst üste 6 aydır eşik değerin altında gerçekleşiyor. Bu sabah açıklanan imalat PMI verilerini detaylı incelediğimizde üretim ve yeni siparişlerde düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Toplam yeni siparişlerde ve yurt dışından alınan yeni siparişlerde devam eden yavaşlamalar, talepte zayıflığın sürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ