Denizli İhracatçılar Birliği 'Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi' Protokolü İmzalandı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde yürütülen 'Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi' protokolü için imzalar atıldı. Proje kapsamında tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilecek kişilere eğitim verilecek.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde yürütülen 'Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi' protokolü için imzalar atıldı.

İhracatçılar Birliği ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında "Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi" protokolü 15 Eylül 2023 tarihinde imzalandı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile Denizli İl Müdürü Fatih Işık'ın katılım sağladığı protokol imza töreninde projenin çerçevesi, hedefi ve faaliyet takvimi de paylaşıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, geçen yıl ilki yürütülen ve bu yıl ikincisi yürütülecek olan bu proje çerçevesindeki eğitimlerle yetkinlik kazandırılan kişilerin tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam edileceğini belirtti.

"İhracatçı firmaların üretim süreçlerine katkı sağlamayı planlıyoruz"

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Bu projemizle, uluslararası piyasalarda rekabet eden ihracatçı firmaların üretim süreçlerine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bilindiği gibi, ihracat siparişlerinde zamanında teslim çok önem arz etmektedir. Bunun yolu da üretimde planlama noktasından geçmektedir. Bu çerçevede, üretim süreçlerinde görev alan çalışma arkadaşlarımızın yeterli kaliteye ve hıza sahip olabilmeleri büyük önem arz etmektedir. Üretimde kalite planlamasına ilişkin giriş, ara ve final kontrolü, kayıt ve iş akışı faaliyetleri konularında yetkinlik kazandırılmasına yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz. Proje çerçevesinde 20 kişiye günde 6 saat olmak üzere 8 günde, toplamda 48 saatlik eğitim verilecek. Projeye iş birlikleri ve çalışmaları için destek verenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje için tek başvuru kriteri ilköğretim mezunu olarak belirlendi. Proje için son başvuru tarihi 29 Eylül 2023 (Cuma) saat 18.00 olup, başvuru yapan adaylar ile birebir yapılacak görüşmelerle adayların yetkinliklerine göre değerlendirme yapılacağı açıklandı.

Başvurular DENİP'in resmi internet sayfasında yer alan link üzerinden online olarak yapılacak. Online başvuru yapan adaylara 2-6 Ekim 2023 tarihleri için uygun olan tarihte görüşme yapabilmek üzere randevu bilgisi online başvuruda kayıtlı bulunan e-posta adresine bilgi maili olarak gönderileceği bildirildi. - DENİZLİ