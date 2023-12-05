Denizli İhracatçılar Birliği DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması

Denizli'yi tasarım ve marka şehri haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasının 3.'sü düzenleniyor.

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, özelde Denizli olmak üzere Türkiye genelinde ev ve banyo tekstili sektörü ihracatını artırmak, ilimizin marka ve tasarım merkezi olması hedefinden yola çıkarak DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması'nın 3.sü düzenleniyor.

"Dönüşümün Büyüsü" temasıyla düzenlenen yarışmada 2 kategoride ev tekstili ve banyo tekstili alanında yapılan ön eleme sonucunda, 7 ev tekstili ve 7 banyo tekstili olmak üzere finale kalan tasarımların hayata geçirilmesi amacıyla finalistler, 14 tekstil firmasıyla eşleştirildi ve tasarımlarının Denizli'de üretimleri gerçekleştirildi.

06-07 Aralık tarihlerinde Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikte, üretimleri tamamlanan tasarımlar, her finalist için hazırlanacak ayrı standlarda halka açık sergilenecek olup, 07 Aralık 2023 Perşembe akşamı aynı yerde tekstil sektörünün, tasarım ve moda camiasının önde gelen isimlerinin ve protokolün katılımlarıyla düzenlenecek final gecesinde yarışmanın kazananları ilan edilecek. - DENİZLİ