Denizli haberleri... Güney Afrika, şap hastalığına karşı sığır taşımacılığını durdurdu Ekonomi Haberleri Denizli habere göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dünyanın en bulaşıcı hayvan hastalıkları arasında yer alan şap hastalığının yayılmasını engellemek için ülke çapında sığırların taşınmasına yasak getirildiği bildirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dünyanın en bulaşıcı hayvan hastalıkları arasında yer alan şap hastalığının yayılmasını engellemek için ülke çapında sığırların taşınmasına yasak getirildiği bildirildi. Tarım, Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Bakanı Thoko Didiza, yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki sığır taşımacılığının 21 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Bakan Didiza, halihazırda satışı gerçekleştirilen sığırların taşınması için özel izinle 48 saatlik müsaade verileceğini belirtti. Ülkede son dönemde çeşitli eyaletlerde toplam 116 şap hastalığı bildirildi. Çin, nisan ayında, şap hastalığı tehdidi nedeniyle, Güney Afrika'dan yün ithalatını durdurmuştu. Ekonomi AA / Murat Özgür Güvendik Togo Cumhuriyeti Güney Afrika Ekonomi Haberler

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