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Denizli haberleri... Güney Afrika, komşusu Botsvana ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istiyor

Denizli haberleri... Güney Afrika, komşusu Botsvana ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istiyor

Denizli haberi... Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, komşu ülke Botsvana ile ikili ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, komşu ülke Botsvana ile ikili ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Pandor, Botsvana'nın başkenti Gaborone'daki Güney Afrika-Botsvana İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, her iki ülkenin de Kovid-19 salgınında ağır yaralar alan ekonomilerinin canlandırılması için ortak sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İki ülkenin özellikle tarım, sanayi, madencilik ve turizm alanlarında daha geniş çaplı iş birliklerine gitmesi gerektiğini ifade eden Pandor, bu alanlarda ticaret, yatırım ve ortak girişimleri kolaylaştırmak için işletmeler arası bağlantıları güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana'nın en fazla ithalat yaptığı ülke olma özelliği taşıyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'de 4,5 milyar dolar civarında gerçekleşti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Güney Afrika Botswana Ekonomi Haberler

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